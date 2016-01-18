به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری ظهر دوشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان بوشهر اظهار داشت: باید از مشارکت مدنی افراد، بازنشسته‌ها، شهرداران، نخبگان، اعضای شورای شهر و خانواده‌ها برای برنامه‌ریزی و ایجاد تحول در فرآیند آموزشی استفاده شود.

وی خواستار افزایش و ارتقای مسئولیت اجتماعی خانواده‌ها در عرصه تعلیم و تربیت شد و اضافه کرد: باید با کار کارشناسی بستر مناسب برای توسعه مشارکت مردم در توسعه آموزش‌وپرورش فراهم شود.

استاندار بوشهر با اشاره به تامین اعتبار مورد نیاز برای برگزاری مسابقات علمی و ورزشی مدارس استان، خاطرنشان کرد: یکی از طرح‌های مناسب برای ارتقای نشاط در مدارس، برگزاری المپیاد ورزشی در مدارس است.

وی از اجرای طرح وارنیش فلوراید در تمام مدارس استان در قالب طرح ۱۵ گانه امید خبر داد و افزود: ۱۲ کاروان سیار با یونیت کامل دندانپزشکی تمام خدمات داندانپزشکی را در روستاهای استان به مردم ارائه خواهند کرد.

سالاری گفت: مبلغ ۲۴۰ میلیارد ریال برای بهبود و توسعه وضعیت فعلی آموزش‌وپرورش در استان و ترویج فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی دانش آموزان استان در اختیار فرمانداران به عنوان روسای شورای آموزش‌وپرورش در شهرستان‌ها قرار خواهد گرفت.

وی با تاکید بر لزوم جلب مشارکت اولیای دانش‌آموزان، نخبگان و سازمان‌های مردم نهاد تحول در آموزش و پرورش، افزود: ایجاد رقابت سالم علمی در میان دانش‌آموزان و ایجاد فضای علمی و تحصیلی در استان در دستور کار است.

استاندار بوشهر از ایجاد فضایی علمی و تحصیلی و تقویت بنیه علمی دانش‌آموزان استان خبر داد و اضافه کرد: طرح خانه ریاضیات در استان بوشهر با استقبال خوبی روبرو شده است و شاهد ارتقای علم ریاضیات در بین دانش‌آموزان هستیم.

وی خواستار تلاش برای شناسایی استعدادهای دانش‌آموزان در زمینه‌های ورزشی، هنری، فرهنگی و تحصیلی شد و بیان کرد: در اجرای طرح‌های سلامت و ورزش باید انگیزه لازم در میان دانش‌آموزان ایجاد شود.