"او نزديك است" يك ميليون تومان جايزه مي دهد

علي پور كياني در گفت و گو با خبرنگار هنري "مهر"، درباره اين اثر گفت: اين مجموعه كه كار آن همزمان با نيمه شعبان آغاز شده است و تا پايان ماه مبارك رمضان ادامه مي يابد توجه ويژه اي به نشر فرهنگ مهدويت و ظهور منجي عالم بشريت و رسيدن حكومت الهي به صالحان دارد.

وي در ادامه ياد آور شد: اين برنامه از بخش هاي مختلفي برخوردار است. روايت داستان هايي درباره امام زمان(عج)، دعوت از شعراي جوان و قرائت اشعاري در مدح و منزلت صاحب الزمان(عج) و دعوت از جوانان موفق و انجام گفت و گوهايي با اين افراد درباره علل دستيابي به مدارج بالاي علمي از آن جمله است.

پور كياني در ادامه به ساير بخش هاي برنامه و ساختار قابل تغيير آن اشاره كرد و گفت: در اين برنامه از خوانندگان مختلف كشور دعوت به عمل مي آيد و ضمن گفت و گو با آنها برخي از آثارشان نيز از برنامه پخش مي شود. همچنين ما در اين برنامه يك مسابقه كتبي و يك مسابقه زنده تلفني داريم كه طي آن به برندگان برنامه جوايزي اهدا مي شود. در صورتي كه شركت كننده اي در مسابقه بتواند پاسخ تمامي سوال ها را بدهد و به مراحل بالاي مسابقه راه پيدا كند جايزه اي معادل يك ميليون تومان به وي اهدا خواهد شد.

اين تهيه كننده در ادامه به چگونگي اجراي برنامه در ماه مبارك رمضان اشاره كرد و توضيح داد: روند كلي برنامه براي ماه رمضان تغيير اساسي نمي كند اما بخش هايي از آن به فراخور حال و هواي روزهاي اين ماه مبارك شكل مي گيرد. همچنين بر وجه ديني به صورت عام افزوده مي شود و سوال هايي مطرح خواهد شد كه به مسايل روزه و ديگر احكام اسلامي مربوط باشد.

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