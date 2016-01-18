اردوی تیم ملی فوتسال در تاجیکستان لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کمیته فنی و توسعه فوتسال و فوتبال ساحلی بعد از ظهر امروز دوشنبه با حضور اعضای این کمیته و سیدمحمد ناظم الشریعه سرمربی تیم ملی برگزار شد تا درباره مسائل مختلف تصمیم گیری شود. در نهایت و با توجه به شرایط نامناسب سالن در تاجیکستان، مقرر شد تا اردوی تیم ملی لغو و در یک شهر دیگر در داخل ایران برگزار شود.

عباس ترابیان رئیس کمیته فنی و توسعه با اعلام این خبر، به خبرنگار مهر گفت: آقای ناظم الشریعه گزارشی از تیم ملی و بازی‌های تدارکاتی ارائه کرد و سپس درباره اردوی تاجیکستان صحبت کردیم. کادر فنی تیم ملی برای برگزاری اردوی تاجیکستان دو دل بود. ما از قبل اعلام کرده بودیم که اگر شرایط تاجیکستان خوب باشد، تیم ملی آنجا اردو برپا کند و حالا که کفپوش سالن این کشور مناسب نیست، صلاح دیدیم تیم ملی به تاجیکستان نرود.

وی درباره برگزاری اردوی داخلی به جای تاجیکستان، گفت: در این ارتباط قرار شد کادر فنی یک اردوی جدید در نظر بگیرد تا در یک شهر دیگر تمرینات را برگزار کنند.