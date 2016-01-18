واکاوی ابعاد و الزامات جمعیت پذیری شهر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، نظر به اهمیت سیاست های کلان و ابلاغی نظام در ارتباط با جمعیت کشور و در راستای مصوبه اخیر شورای اسلامی شهر تهران ، دفتر تحلیل و بررسی های ویژه این مرکز اقدام به برگزاری هم اندیشی با عنوان " مدیریت جمعیت و توسعه شهر تهران" با هدف تبیین الزامات و اقتضائات مورد نیاز جهت اجرایی صحیح و دقیق سیاست های جمعیتی نظام در کلان شهر تهران کرده است.

براساس این گزارش قرار است طی این هم اندیشی صاحب نظران و اساتید حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، جمعیت شناسی و شهر سازی به بررسی ابعاد مختلف چگونگی مواجهه مدیریت شهری با مساله افزایش جمعیت شهری ناشی از سیاست های کلان جمعیتی بپردازند.