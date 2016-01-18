تولید آثار متعهدانه در حوزه هنری اولویت برنامه ها است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید مصلحی در مراسم معارفه رئیس جدید حوزه هنری استان قزوین که با حضور جمعی از هنرمندان در سالن اجتماعات حوزه هنری قزوین برگزار شد اظهارداشت: خدمت در نظام اسلامی مستمر است و اگر همه به وظایف خود بخوبی عمل کنند دستاوردها و موفقیت درکارها بیشترمیشود.

وی افزود: اگر در مسئولیت ها برنامه ریزی، هدف و چشم انداز نداشته باشیم نمی توانیم به موفقیت برسیم و استفاده از فرصتها در این مسیر ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

مصلحی بیان کرد: مسیر شغلی افراد باید مشخص باشد تا نیروی انسانی آینده خود را ترسیم کند و بداند اگر به وظایف خود بخوبی عمل کند می تواندمسیر تعالی و پیشرفت را طی کند.

مدیرکل امور استانها و مجلس حوزه هنری یادآورشد: متاسفانه در بخش دولتی نظام انگیزشی مخدوش و مغفول است و میان نیروهای متعهد و توانمند و پر تلاش با کسانی که از زیرکار درمی روند و تعهدی به مسئولیت ندارند تفاوتی نیست و انگیزه لازم برای پیشرفت دیده نمی شود که این روند باید اصلاح شود.

مصلحی تصریح کرد: اگر نیروهای فعال در حوزه هنری مهارت لازم را نداشته باشند کارآمدی پایین می آید لذا باید نسبت به آموزش و به روز کردن نیروی انسانی همت کنیم.

وی اضافه کرد: در حال حاضر ۲۲ میلیون نفر ایرانی در تلگرام عضو هستند و شبکه های اجتماعی رقیب جدی برای رسانه ملی هستند و دیگر نمی توان به یک شبکه منحصر شد و اگر مهارت لازم را در استفاده از ابزارهای مدرن نداشته باشیم از غافله عقب می مانیم.

مصلحی اظهارداشت: نباید در گذشته محصور شده و متوقف شویم بلکه باید به روز باشیم و روش های استفاده از ابزارهای مدرن در عصر جدید را بیاموزیم و بکار بندیم تا از این فرصت بخوبی استفاده کنیم.

تولید در حوزه هنری در اولویت است

وی در خصوص اولویت های حوزه هنری هم گفت: باید حوزه هنری پاتق هنرمندان رشته های مختلف و علاقمند به هنر انقلابی باشد و بستر شکوفایی هنر در این مرکز برای جوانان فراهم شود.

مصلحی یادآورشد: با آغوش باز پذیرای هنرمندان پیش کسوت و متعهد که دلسوز نظام وانقلاب باشند هستیم و تلاش می کنیم در شرایطی که سرعت تغییرات بسیار بالاست از فعالیت ویترینی دوری کنیم و به تولید بها دهیم.

تغییر مدیران با هدف تغییر استراتژی است

مدیرکل امور استانها و مجلس حوزه هنری در خصوص تغییر مدیریت در حوزه گفت: جابجایی مدیران به معنای ضعیف بودن کسی و یا توانمند بودن فرد جدید نیست بلکه گاهی اوقات نیازمند تغییر استراتژی، سیاست و روشهای اجرایی هستیم تا شاهد کیفیت بخشی در امور باشیم.

وی با تشکر از خدمات مسعود آتشگران رئیس سابق، علی هوشمند را به عنوان رئیس جدید حوزه هنری استان قزوین معرفی کرد.