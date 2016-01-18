به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، «سامح شکری» وزیر خارجه مصر بار دیگر از اقدام نظامی روسیه در سوریه علیه تکفیریها حمایت کرد.
بر اساس این گزارش، وی در این زمینه تصریح کرد: مسکو قادر است در حملات خود هدفهای تروریستی را از دیگر اهداف تشخیص دهد.
وزیر خارجه مصر در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سؤالی پیرامون تأثیر حمایت های قاهره از عملیات روسیه در سوریه بر روابط مصر با عربستان گفت: مصر همواره از تروریسم رنج برده از دهه ۷۰ خواستار مبارزه با تروریسم بوده است.
گفتنی است، قاهره همواره از عملیات نظامی روسیه در سوریه حمایت و اعلام کرده است که هدف اصلی این حملات نابودی تروریسم است.
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