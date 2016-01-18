«سامح شکری» وزیر خارجه مصر بار دیگر ضمن حمایت از اقدام نظامی روسیه در سوریه، تصریح کرد: هرگونه تلاش صادقانه در زمینه مبارزه با تروریسم مورد استقبال قاهره قرار می گیرد.