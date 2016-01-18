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۲۸ دی ۱۳۹۴، ۱۶:۴۵

حمایت مجدد قاهره از عملیات نظامی مسکو علیه تکفیری‌ها در سوریه

حمایت مجدد قاهره از عملیات نظامی مسکو علیه تکفیری‌ها در سوریه

«سامح شکری» وزیر خارجه مصر بار دیگر ضمن حمایت از اقدام نظامی روسیه در سوریه، تصریح کرد: هرگونه تلاش صادقانه در زمینه مبارزه با تروریسم مورد استقبال قاهره قرار می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، «سامح شکری» وزیر خارجه مصر بار دیگر از اقدام نظامی روسیه در سوریه علیه تکفیریها حمایت کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این زمینه تصریح کرد: مسکو قادر است در حملات خود هدف‌های تروریستی را از دیگر اهداف تشخیص دهد.

وزیر خارجه مصر در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سؤالی پیرامون تأثیر حمایت های قاهره از عملیات روسیه در سوریه بر روابط مصر با عربستان گفت: مصر همواره از تروریسم رنج برده از دهه ۷۰ خواستار مبارزه با تروریسم بوده است.

گفتنی است، قاهره همواره از عملیات نظامی روسیه در سوریه حمایت و اعلام کرده است که هدف اصلی این حملات نابودی تروریسم است.

کد مطلب 3028009

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