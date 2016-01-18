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۲۸ دی ۱۳۹۴، ۱۶:۰۳

سرهنگ رحمانی خبر داد:

محور هراز بازگشایی شد

محور هراز بازگشایی شد

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور از بازگشایی محور هراز خبر داد و گفت: این محور صبح امروز در پی ریزش کوه در محدوده امامزاده علی مسدود شده بود، اما بلافاصه بازگشایی شد.

 به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ نادر رحمانی، رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشورگفت: محور هزار که بر اثر ریزش کوه مسدود شده بود، ساعت ۱۱ امروز بازگشایی شد.

سرهنگ رحمانی در ادامه به مسدود بودن ۵ محور مواصلاتی اشاره کرد و گفت: محور پونل به خلخال واقع در استان های گیلان و اردبیل، محور شمشک - دیزین واقع در استان‌های البرز و تهران، محور سروآباد- پاوه، واقع در استان کردستان، محور گنجنامه-تویسرکان واقع در استان همدان و محور سی سخت - بیده، واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد به دلیل شرایط جوی و نبود ایمنی مسدود است.

کد مطلب 3028016

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