محور هراز بازگشایی شد

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ نادر رحمانی، رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشورگفت: محور هزار که بر اثر ریزش کوه مسدود شده بود، ساعت ۱۱ امروز بازگشایی شد.

سرهنگ رحمانی در ادامه به مسدود بودن ۵ محور مواصلاتی اشاره کرد و گفت: محور پونل به خلخال واقع در استان های گیلان و اردبیل، محور شمشک - دیزین واقع در استان‌های البرز و تهران، محور سروآباد- پاوه، واقع در استان کردستان، محور گنجنامه-تویسرکان واقع در استان همدان و محور سی سخت - بیده، واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد به دلیل شرایط جوی و نبود ایمنی مسدود است.