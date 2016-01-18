به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون خراسان جنوبی، حسن سروری با اعلام این خبر گفت: هدفگذاری صادرات برای سال جاری ۷ میلیون دلار بود که در ۹ ماهه اول سال جاری بیشتر از میزان هدفگذاری محقق شد.
وی ادامه داد: میزان صادرات تعاونی های مرزنشینان، تولیدی و کشاورزی به هشت میلیون دلار رسید و پیشبینی میشود تا پایان سال جاری میزان صادرات تعاونی های استان به ۱۰ میلیون دلار برسد.
وی با اشاره به صادرات پنج میلیون دلاری استان در سال گذشته اقلام صادرشده از ۳۰ تعاونی استان را سوخت، سنگ ساختمانی، ماکارونی، فرش، مرغ، عسل و گیاهان دارویی عنوان کرد و گفت: سوخت بیشترین میزان صادرات را به خود اختصاص داده است و این اقلام به کشورهای حوزه خلیجفارس، ایتالیا، و افغانستان صادرشده است.
به گفته وی، در ۹ ماهه اول سال جاری بیش از ۳ میلیون دلار واردات هم شامل برنج توسط تعاونی های مرزنشینان استان انجام شده است.
بیشترین میزان صادرات مربوط به تعاونی های مرزنشین
معاون تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی با بیان اینکه در استان بیش از هزار و ۲۰۰ تعاونی شامل تعاونی های مسکن، مصرف، خدمات و... فعالیت میکنند، افزود: باید به سمت صادرات خدمات فنی و مهندسی پیش رفته و شاهد صادرات در زمینههای مختلف راهسازی، ساختمانسازی و... باشیم.
وی با بیان این که بیشترین میزان صادرات تعاونیها مربوط به ۱۴ تعاونی مرزنشین است، از مدیران استان خواست بیشازپیش تعاونی های مرزنشین را حمایت کنند تا علاوه بر تقویت آنها شاهد امنیت پایدار بیشتر مناطق مرزی باشیم.
سروری از مهمترین مشکلات پیش رو به نبود تجربه کافی صادرات توسط تعاونیها، نبود قدرت ریسک به علت کمبود سرمایه کافی و... اشاره کرد و ورود تعاونیها به بازارهای صادراتی را باعث تحرکبخش تعاونی دانست.
وی استانداردسازی و کیفی کردن کار را از الزامات صادرات کالا عنوان کرد و خواستار مشارکت تعاونیها در جلسات تجار خارجی که توسط مدیران دستگاههای اجرایی برگزار میشود، شد.
وی پرداخت کمک های بلاعوض و مشوق های صادراتی را از برنامههای پیش رو دانست و افزود: حذف واسطهها، کاهش ریسکپذیری، برگزاری دورههای آموزشی، برگزاری نمایشگاه و... از ضروریات برای حضور در بازارها است.
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