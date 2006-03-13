نوزدهمين نشست كميسيون مقامات ارشد D-8 آغاز به كار كرد

به گزا رش خبرنگار سياسي "مهر"، در اين اجلاس كه در دفتر مطالعات وزارت امورخارجه برپاست معاونان اقتصادي ايران- تركيه پاكستان، بنگلادش اندونزي مالزي مصر و نيجريه به عنوان اعضاي D-8 حضور دارند.

اين گروه در 25 خرداد ماه 1376 (15 ژوئن 1997) توسط نجم الدين اربكان رهبر حزب اسلام گرا رفاه و نخست وزير وقت تركيه با هدف تقويت همكاريهاي اقتصادي تشكيل شد.

تقويت و ارتقاي جايگاه كشورهاي درحال توسعه در اقتصاد جهاني، متنوع ساختن وايجاد فرصت هاي جديد در روابط تجاري، افزايش مشاركت درتصميم گيري در سطح بين المللي و تامين استانداردهاي زندگي بهتر براي مردم كشورهاي عضو از اهداف اين گروه تعريف شده است.

همچنين همكاري و همفكري در قالب گروه D-8 شامل تمام زمينه ها از جمله هماهنگي ومشورتهاي سياسي در عرصه بين المللي مي باشد.

جمهوري اسلامي ايران از دو سال پيش تا كنون رياست گروه D-8 را برعهده دارد و در تاريخ 23 ارديبهشت ماه سال 85 (13 مي 2006) همزمان با تشكيل پنجمين اجلاس سران اين گروه در شهر بالي، رياست D-8 را به اندونزي واگذار نمايد.

گروه D-8 شامل هشت گروه كاري است.

جمهوري اسلامي ايران رياست گروه كاري "اطلاعات وارتباطات" و "علوم و فن آوري" رابرعهده دارد.

ساير كميته ها عبارتند از: كميته صنعت، بهداشت محيط زيست به رياست تركيه، كميته تجارت به رياست مصر، كميته ماليه بانكداري خصوصي سازي به رياست مالزي، كميته فقر زدايي وتوسعه منابع انساني به رياست اندونزي، كميته كشاورزي به رياست پاكستان كميته توسعه روستايي به رياست بنگلادش و كميته انرژي به رياست نيجريه.