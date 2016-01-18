به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره ارتباطات رسانهای شهرداری اصفهان، مهدی جمالینژاد پيش از ظهر دوشنبه با حضور در بیت آیتالله محمدعلی ناصری، با این استاد بزرگ اخلاق و عالم گرانقدر دیدار و گفتوگو کرد.
آیتالله ناصری در ابتدای این برنامه اظهار کرد: در شرایط فعلی جامعه به گونهای شده که مشکلات و سختیها افزایش پیدا کرده و زندگیها به سختی پیش میرود و اداره این فضا نیز به سختی انجام میشود.
وی ادامه داد: در این شرایط چون امام زمان (عج) بر همه چیز آگاه است و توانایی بسیار زیادی دارد، باید به ایشان متوسل شد و برای رفع مشکلات از ایشان کمک و یاری خواست.
رئیس مدرسه علمیه حضرت ولیعصر (عج) اصفهان با تاکید بر اینکه هیچ کاری بدون اجازه امام زمان (عج) صورت نمی گیرد، بیان کرد: هیچ برگی بدون اجازه از امام زمان (عج) از درخت نمیافتد و از همین رو برای رفع مشکلات باید از حضرت مهدی (عج) کمک خواست.
وی افزود: کوه بلند مشکلات با توسل به امام زمان (عج) حل میشود و از همین رو در مواجه با مشکلات باید دست به دامن ایشان شده و با خواندن نماز حضرت از ایشان كمك خواست.
آیتالله ناصری تصريح كرد: در كنار همت و تلاش در كارها بايد به توكل بر خدا و توسل به امام زمان (عج) نيز توجه ويژهای داشت و از این بزرگواران نيز در كارها كمك خواست.
وي گفت: كارهايی كه شهرداری انجام میدهد، مشكلات و سختی های بسياری دارد و از همين رو شهرداری بايد با توكل بر خدا و توسل بر امام زمان (عج) اين مشكلات را حل كند.
علما ستون معنوي شهر هستند
شهردار اصفهان نیز در حاشيه اين ديدار گفت: در كنار همت و فعاليتهايی كه تيم مديريت شهری برای شهر انجام میدهد، لازم است كه توجه ويژه به علمای شهر كه به نوعی ستون معنوی شهر هستند داشته باشيم و از رهنمودها و پيشنهادهای آنها استفاده كنيم.
مهدی جمالینژاد افزود: با توجه به تمام فعاليتهايی كه شهرداری در شهر انجام میدهد، اگر دعای خير علمایی همچون آیتالله ناصری كه ستون معنوی شهر هستند، همراه تيم مديريت شهری نباشد، بسیاری از فعاليتها بركت لازم را ندارد.
وی تصريح كرد: با توجه به ضرورت ديدار با علمای شهر، اين مسئله يكی از برنامههای اصلی تيم مديريت شهری جديد بوده و ما توجه ويژهای نسبت به اين مسئله داريم.
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