هنرمندان با ابتکار و خلاقیت باید مانع نفوذ فرهنگی دشمن شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علی هوشمند ظهر دوشنبه در مراسمی که با حضور مجید مصلحی مدیرکل امور استانهای حوزه هنری قزوین برگزار شد اظهارداشت: خطر نفوذ فرهنگی بسیار بیشتر از نفوذ امنیتی است و چون امروز دشمنان درصدد رخنه در بدنه تصمیم گیری وتصمیم سازی هستند باید هوشیاری خود را بیشتر کنیم.

رئیس حوزه هنری استان قزوین تصرییح کرد: هنرمندان حوزه هنری به عنوان افرادی دردمند، اندیشمند و روشنگر دینی نباید و نمی توانند منفعل و ایستا و بی تفاوت عمل کنند بلکه باید جایگاه خود را درک کرده و در شرایطی که تهاجم فرهنگی غرب به اوج خود رسیده فعالانه برخورد کنند.

هوشمند بیان کرد: هنرمندان حوزه هنری لازم است خلاقانه، با استفاده از نبوغ و ابتکار خود راههای نفوذ را شناسایی و برای مقابله با آن برنامه ریزی کنند تا از این ناحیه آسیب نبینیم.

وی گفت: فعالان حوزه هنری با داشتن ویژگی های انقلابی به مسائل پیرامون خود حساس هستند و با ابزار هنر در نشر و ترویج ارزشهای انقلابی گام برخواهند داشت.

هوشمند اظهارداشت: شناسایی، کشف، پرورش و هدایت جوانان مستعد و انقلابی که با انگیزه خدمت در مسیر ولایت گام برمی دارند از مهمترین وظایف حوزه هنری است و خادمان فرهنگی باید با درک درست زمان و مکان از ابزار هنر برای تعالی بخشیدن به کارها استفاده کنند.

رئیس حوزه هنری استان قزوین تصریح کرد: استان قزوین با داشتن فرهیختگان وهنرمندان نامی جایگاه خاصی در این عرصه دارد که امیدواریم با مشارکت و همراهی همه پیش کسوتان وهنرمندان شاخص استان در مسیر تعالی بخشی به فعالیتهای حوزه هنری موفق شویم.

در این مراسم ضمن تجلیل از مسعود آتشگران رئیس سابق، علی هوشمند به عنوان رئیس جدید حوزه هنری قزوین منصوب شد.





