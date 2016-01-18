خبرگزاری مهر - گروه استانها: هر روز در صفحات استانی خبرگزاری مهر، اخبار متنوعی منتشر می شود که شاید در میان تیترهای متعدد خبری، برخی از آنها از نظر مخاطب دور مانده و یا در طول روز، مجالی برای رصد و اطلاع از این اخبار نبوده باشد.
بسته خبری مهر در برگیرنده برخی از مهمترین اخبار خبرگزاری مهر است که به شکلی خلاصه جمع آوری شده و در اختیار مخاطبان قرار میگیرد.
در بسته خبری امروز اخباری می خوانیم از ماجرای تعرفه های درمانی بیمارستان جم در بوشهر، حرکت تورهای تئاتر در کشور، اجرای کنسرت پایتخت در مازندران و سونامی خشک در کرمان شایعه ال نینو را با خود برد اخباری خوانده و از رنج غم انگیز فرش زنجان مطلع می شویم.
همان سه هزار تومان را بپردازید
خبرگزاری مهر در هفته های گذشته گزارشی از «افزایش چهار برابری تعرفههای درمانی در بیمارستان توحید جم» منتشر کرد که در آن مراجعان به بیمارستان توحید جم از افزایش ناگهانی تعرفه ویزیت از سه هزار تومان به دوازده هزارتومان خبر دادند. حالا فرماندار جم در گفتگو با خبرنگار مهر از پیگیری و حل موضوع مذکور خبر داده و می گوید: با توجه به اینکه افزایش قیمت مشکلاتی برای مردم ایجاد میکرد، موضوع را پیگیری و حل کردیم. با مذاکرات انجام شده بحمدالله هزینه ها به روال قبل برگشت.
حالا مردم جم همان ویزیت سه هزار تومان را می پردازند.
هر دو ساعت یک طلاق
خبر دیگری که از همدان امروز رسانه ای شد یک طلاق به ازای هر ۵ ازدواج بود، مدیرکل ثبت احوال استان همدان گفته است که در ۹ ماه اخیر به طور میانگین در هر شبانه روز ۱۱ طلاق در همدان به ثبت رسیده است، این آمار یعنی در هر دو ساعت یک زوج همدانی از هم جدا می شوند، آماری که مسئولان و کارشناسان را نگران کرده است.
تورهای تئاتر در کشور به حرکت در میآید
این روزها بازار جشنواره های تئاتر فجر استانی در شش استان از جمله استان یزد داغ است . در همین افتتاحیه ها و اختتامیه های جشنواره ای هم خبرهایی از طرف مسئولین داده می شود که البته اجرایی شدنش می ماند به پیگیری های خبرنگاران در طول سال. مثلا در همین اختتامیه جشنواره تئاتر استانی در یزد مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد از تلاش برای به حرکت در آوردن تورهای تئاتر در کشور خبر داد و گفت: گروههای تئاتر باید مخاطب دائمی پرورش دهند.
اما در همین مراسم حسین نوشآبادی، سخنگوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی حرفهای واقع بینانه تری زد و گفت: میزان پیشرفت فعلی تئاتر در کشور راضی کننده نیست و باید به جایگاه بهتری دست پیدا کنیم زیرا این ظرفیت در میان هنرمندان این رشته هنری وجود دارد.
اجرای کنسرت پایتخت در مازندران
حالا که حرف هنر است بگوییم هنرمندان موسیقی بومی و محلی مازندران گلایه دارند که همانند هنرشان فراموششدهاند. مثلا نام جلال محمدی و خانوادهاش با موسیقی بومی و فولکلور مازندران پیوند خورده است و مردم ایرانزمین نیز با نوای موسیقیایی وی در سهگانه سریال پایتخت آشنا شدهاند.
سید جلال محمدی در زمینهٔ اجرا، تنظیم و آهنگسازی فعالیت دارد و تا کنون در چندین جشنواره داخلی و خارجی حضور یافته است، تولید چند آلبوم و همچنین برگزاری چندین کنسرت و کارگاه پژوهشی موسیقی مازندران در مناطق مختلف کشور را در کارنامه هنری خود دارد. او یکی از کسانی است که از این گلایه ها با خبرنگار مهر صحبت کرده است و البته از اجرای کنسرت موسیقی پایتخت در مازندران خبر داده است.
قوهای آوازخوان مهاجر به تالابهای محمودآباد نیامدند
امسال شمار قوهای آوازهخوان مهاجر به تالابهای شهرستان کاهش چشمگیری پیداکرده است. از پاییز سال جاری تاکنون بیش از سه هزار قوی مهاجر بهمنظور زمستان گذرانی در ۳۰ الی ۴۰ هکتار از شالیزارهای سرخرود اسکانیافته و با توجه به اینکه جمعیت قوها در سالهای گذشته به بیش از ۱۰ هزار بال رسیده بود، در صورت ادامه کاهش دما، احتمال افزایش جمعیت در روزهای آینده بعید به نظر نمیرسد. علاوه بر قوهای آوازخوان سایر پرندگان و برخی گونههای ارزشمند مانند آن قوت و تنجه، فلامینگو و درنای سیبری زیستگاههای طبیعی خود را ترک کرده و بهمنظور زمستان گذرانی در شالیزارها و تالابهای سرخرود و فریدونکنار بسر میبرند و از اواسط اسفندماه عازم مناطق شمالیتر و زیستگاههای زادآوری خود میشوند.
سرما و شکارچیان در کمین حیاتوحش خراسانجنوبی
استان خراسان جنوبی ۱۷ سال خشکسالی پیاپی را پشت سر گذاشته است و این موضوع جدای از مشکلاتی که برای مردم داشته و مهاجرت را در استان رقمزده حیاتوحش را نیز در این فصل سرما در معرض خطر قرار داده است.
در استان خراسان جنوبی و بهخصوص در ارتفاعات و زیستگاههای حیوانات وحشی شاهد کاهش شدید دمای هوای بودهایم و در چنین شرایطی اقلیم استان پس از خشکسالی روی دیگرش را نیز به حیاتوحش نشان داده است.
کمآبی و عدم وجود تغذیه مناسب برای حیوانات وحشی در خراسان جنوبی طی سالهای اخیر موجب کاهش جمعیت حیاتوحش و یا کوچ این حیوانات به مناطق دیگر شده است.
۴ محیط بان را به رگبار بستند
مدیرکل حفاظت محیطزیست مازندران بابیان اینکه طی دو سال گذشته چهار محیط بان در استان مازندران را به رگبار بستند، افزود: با تمام توان از محیطزیست حفاظت میکنیم و اجازه تخلف به متخلفان زیستمحیطی در مناطق مختلف نمی دهیم .
وی تأکید کرده است: حراست از میانکاله و فریدونکنار از وظایف مهم در قبال محیطزیست و این دو تالاب است.
نقشههای فرش زنجان در بیتدبیری برآب شد
سالهای دور، دارهای قالی در خانههای شهروندان زنجانی برپا بود و هنرمندان زنجانی هنر و خلاقیت خود را در تار و پود فرش به نمایش میگذاشتند تا در کنار به نمایش گذاشتن هنر و خلاقیتشان سهمی در توسعه اقتصادی استان داشته باشند.
سالهای اوج و شکوه صنعت فرش در استان زنجان زود سپری شد، رکود شدید بر بازار فرش زنجان حاکم شد و نقشههای فرش همه در بیبرنامگی و بیتدبیری متولیان بر آب شد و تجار فراوانی در استان زنجان ورشکسته شده و دارهای قالی یکی پس از دیگر شکستند.
امروز صادرات در زنجان حال و روز خوشی ندارد و بیتوجهی به این صنعت مانع توسعه صادرات فرش استان زنجان می شود.
سیاهپوشی هنرطلایی درسوگ آخرین بازمانده در اصفهان
۱۳ رشته صنایعدستی اصفهان اکنون با خطر فراموشی روبرو هستند و در این میان کاغذسازی و گلابتونسازی که هنری آغشته با طلاست، در نسیان روزگار رنگ میبازد و رخسارش زرد میشود.
دیرزمانی است که نام شهر اصفهان، این مهد هنر و تمدن با هنرمندانی گره خورده است که سرانگشتان زمخت اما طلایی آنها صنایعی بیبدیل میآفریند که شاید در دنیا بیرقیب باشد و بیهوده نیست که اصفهان نام شهر جهانی صنایعدستی را بر پیشانینوشت خود دارد چراکه از ۳۶۶ رسته صنایعدستی ثبت شده ایران ۱۹۶ رشته در اصفهان آفرینش میشود. اما برخی از این رشته ها در آستانه انقراض قرار دارند.
سونامی خشک در کرمان شایعه ال نینو را با خود برد
استان کرمان در حالی تنها چند ماه از سال آبی جاری را پیش رو دارد که خشکسالی و کمبود بارندگی امسال نیز گلوی بزرگترین استان کشور را میفشارد و صرفهجویی در مصرف آب تنها گزینه برای رفع مشکل کمآبی در روزهای آینده استان کرمان است.
هرچند در روزهای ابتدایی فصل پاییز صحبتهایی از بروز پدیده ال نینو در کرمان شد و حتی جلساتی هم برای مقابله با این پدیده تشکیل شد، اما در سال جاری نهتنها میزان بارش افزایش چشمگیری نداشت بلکه الگوی خشکسالی در کرمان تکرار شد .
سرما و شکارچیان در کمین حیاتوحش خراسانجنوبی
استان خراسان جنوبی ۱۷ سال خشکسالی پیاپی را پشت سر گذاشته است و این موضوع جدای از مشکلاتی که برای مردم داشته و مهاجرت را در استان رقمزده حیاتوحش را نیز در این فصل سرما در معرض خطر قرار داده است.
در استان خراسان جنوبی و بهخصوص در ارتفاعات و زیستگاههای حیوانات وحشی شاهد کاهش شدید دمای هوای بودهایم و در چنین شرایطی اقلیم استان پس از خشکسالی روی دیگرش را نیز به حیاتوحش نشان داده است.
کمآبی و عدم وجود تغذیه مناسب برای حیوانات وحشی در خراسان جنوبی طی سالهای اخیر موجب کاهش جمعیت حیاتوحش و یا کوچ این حیوانات به مناطق دیگر شده است.
قم در برابر زلزله مقاوم نیست
شهر قم بهویژه در مناطق جنوبی و جنوب غربی گسلهایی دارد که میتوانند برای این شهر تهدید کننده باشند. یکی از مهمترین گسلها در محدوده جغرافیایی قم، گسل خضر است که در منطقه شهرک قدس به طول ۱۰ کیلومتر واقع شده است.
گسل بعدی شادقلی است که در امتداد گسل خضر قرار گرفته و گسلی فعال است. گسل قم، یکی از گسلهای فعال و پویا است که ارتفاعات جنوب غربی شهر را قطع کرده است. گسل قمرود نیز از جمله گسلهای مهم و فعال است. تأثیر این گسل بر آبرفتهای رودخانهای عهد حاضر و ایجاد پرتگاه در آبرفتها نشان از فعال بودن این گسل دارد.
اینکه چرا در ساختوسازها و تعریف پروژههای عمرانی به وجود گسلهای فعال توجه نمیشود یک سئوال است و اینکه چقدر در این محدودهها آمادگی مقابله با زلزله وجود دارد، سئوال دیگر.
فاضلاب زندان روی سفره مردم رها شد
رهاسازی فاضلاب در رودخانه ها و تالاب های لرستان ماجرای تکراری است که حالا پرده دیگر آن در خرم آباد اکران شده و از چند روستای این شهرستان خبر می رسد که اراضی کشاورزی میزبان فاضلاب شده اند. این خبر را مهرداد فتحی بیرانوند مدیرکل محیطزیست لرستان اعلام کرده و گفته است: متأسفانه ورود حجم زیادی از فاضلابهای خام زندانهای مرکزی و پارسیلون به اراضی کشاورزی روستاهای دیناروند، دارایی و بهرامی موجب آلودگی بخش زیادی از اراضی این روستاها شده است.
حرفهای این مسئول را روستائیان هم تایید کرده و از مسئولان زندان های لرستان پرسیده اند واقعاً سلامتی مردم برای مسئولان اینقدر بیاهمیت است؟، سوالی که مدیرکل زندانها هم به آن اینگونه پاسخ داده است: بر اساس وظایفی که به عهده زندانها بوده، این اداره کل برای فاضلاب خروجی زندانهای مرکزی و پارسیلون تصفیهخانه دایر کرده است، از زندانها به بعد باید این فاضلاب و پساب از طریق اتصال به شبکه آب و فاضلاب روستایی دفع شود.
برجام سفر معاون اول را به تعویق انداخت
خبر به فرجام رسیدن برجام این روزها همه چیز را تحت تاثیر قرار داده است از جمله سفر معاون اول رئیس جمهور به کهگیلویه و بویراحمد را. استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: سفر دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به کهگیلویه و بویراحمد چند روز به تعویق افتاد.
سیدموسی خادمی دلیل این امر را برنامه های پیش بینی نشده با توجه به اجرایی شدن برجام عنوان کرد و افزود: این سفر به آینده نزدیک موکول شد.
استاندار اظهار داشت: معاون اول رئیس جمهور و تعدادی از وزیران قرار بود، سه شنبه برای افتتاح چند پروژه مهم عمرانی و صنعتی و بررسی مشکلات کهگیلویه و بویراحمد به این استان سفر کنند.
فرش لوله شده سرمایه گذاری
در حالی این روزها همه استان ها به صرافت استفاده از ظرفیت های سرمایه گذاری پسابرجام افتاده اند که همچنان فرش قرمز وعده داده شده استاندار همدان برای پهن شدن پیش پای سرمایه گذار لوله شده باقی مانده است و خبری از سرمایه گذاران نیست.
محمدناصر نیکبخت بارها برای جلب نظر بخش خصوصی و سرمایهگذاری در همدان از عباراتی همچون «دست سرمایهگذار را میبوسم»، «برای سرمایهگذار فرش قرمز پهن میکنم» و «به استقبال سرمایهگذار میروم» استفاده کرده اما مشکلات سرمایهگذاری همچنان در استان همدان پابرجاست و وضعیت نیان می دهد که هر چه بیشتر تلاش میشود نتایج کمتر دیده میشوند، باید دید وعده های مسئولان برای تکمیل ۱۴۰ پروژه عمرانی استان همدان از محل سرمایه گذاری بخش خصوصی همچنان در بایگانی خواهد ماند یا باید منتظر اتفاقات دیگری بود.
پایان تحریم ها و آغاز فصل جدید روابط ایران با جهان
همزمان با پایان تحریم ها ورود وزیر دارایی و معاون نخست وزیر اسلواکی شامگاه یک شنبه در راس هیئتی اقتصادی و ۴۰ نفره به مشهد مقدس آغازی برای فصل جدید روابط ایران با جهان بود.
«پیتر کاژیمیر» شامگاه یکشنبه با هیئت اقتصادی همراهش به مشهد سفر و اعلام کرد: بنده و همراهانم جزو نخستین مقامات اروپایی هستیم که در این موقعیت خاص و مهم در این سرزمین حضور یافته و آماده تقویت روابط بین المللی هستیم.
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