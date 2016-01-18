برگزیدگان اجلاس سراسری نماز در قزوین تجلیل می شوند

رضا فضلی در گفتگو باخبرنگار مهر دررابطه با فراخوان و آثار ارسالی بیست و چهارمین اجلاس سراسری نماز بیان کرد:درمرحله فراخوان آثار به اجلاس سراسری نماز با توجه به اینکه تاکید هیئت داوران بر محدود نکردن ذهن ایده پردازان بود از همه شرکت کنندگان خواسته شد آثار ارسالی خود را برمحور ایده ها و تجربیات آزاد تهیه و تنظیم کنند.

رئیس اداره فرهنگی و تبلیغ اداره‌ کل تبلیغات اسلامی استان قزوین تصریح کرد: با در پیش گرفتن این رویه خلاقیت و سطح علمی و فنی آثار ارتقا یافت چنانکه در نمونه های ارسالی آثار به دبیرخانه این ارتقای سطح کیفیت و خلاقیت محسوس بود.

وی در رابطه با قالب آثار ارسالی نیز اظهارداشت: ایده ها، تجربیات و خاطره های بسیار متنوعی عرضه شده است ضمن اینکه مقالات علمی، پاورپوینت، کلیپ و عکس نیز از دیگر قالب های آثار ارسالی به دبیرخانه اجلاس سراسری نماز بود.

داور بیست و چهارمین اجلاس سراسری نماز گفت: ۱۴ جایزه توسط شهرداری قزوین به برگزیدگان بخش مجمع جهانی شهر اسلامی در اجلاس سراسری نماز اهدا خواهد شد که این تمهید برای ایجاد تشویق دوچندان بسیار کارآمد بوده است.

فضلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ریشه داشتن فرهنگ نماز در زندگی ایرانیان اظهار داشت:از سال ۱۳۴۷ که دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران اولین سنجش در رابطه با میزان اقبال به نماز و نمازخوانان ایرانی را انجام داد تا سال ۹۱ تقریبا درهمه این ادوار بیش از ۷۵ درصد مردم ایران نمازخوان بوده اند و هیچ گاه گستره نماز خوانی مردم ایران به زیر ۷۵ درصد نرسیده است.