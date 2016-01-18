کیفیت آب در ۲۳ محدوده مطالعاتی خراسان جنوبی کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حسین امامی ظهر دوشنبه در نخستین نشست اتاق فکر دانشگاه بیرجند به منظور بررسی مساله بحران با بیان اینکه باید بحران آب در استان را به فرصت تبدیل کرد، بیان داشت: میزان ذخیره مخازن آبی استان ۲۱ میلیون متر مکعب کاهش داشته است.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته با تعادل بخشی کسری مخزن آب مقدار آن را از ۱۸۵ میلیون متر مکعب به ۱۶۴ میلیون متر مکعب کاهش دادهایم، افزود: علی رغم اقدامات انجام شده هنوز از بسیاری برنامهها عقب هستیم.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی از ۴۰ محدوده مطالعاتی آب در استان خبر داد و افزود: تعداد ۲۱ محدوده ممنوعه بحرانی است.
وی ادامه داد: ۲۳ محدوده مطالعاتی در استان دچار کاهش کیفیت آب است.
وی با بیان اینکه پیش بینی میشود ۵۰ درصد آب شرب استان تصفیه شیمیایی شود که هزینه های سنگینی را در پی خواهد داشت، تصریح کرد: در برخی نقاط استان افت سفره های زیرزمینی به بالای یک متر نیز میرسد.
وی از برداشت ۳.۵ میلیارد متر مکعب آب مازاد از منابع آبی استان در سه دهه اخیر خبر داد و افزود: این کسری باید با مدیریت و مصرف بهینه آب جبران شود.
امامی از کنتورگذاری ۱۰۰ درصدی چاه های کشاورزی استان تا پایان سال مالی خبر داد و اظهار داشت: تا کنون ۸۰ درصد این چاهها به کنتورهای هوشمند مجهز شدهاند.
وی افزود: کنتورگذاری چاهها موجب میشود راحت تر بتوانیم آب مصرفی در استان را به صورت روزانه رصد کنیم.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی با اشاره به برقراری تناسب آب مورد دسترس با آب مصرفی، افزود: در اکثر دشتهای محدوده مطالعاتی باید راندمان افزایش و دبی چاههای کشاورزی کاهش داشته باشد.
وی با بیان اینکه بسیاری از روستاهای استان با رشد منفی جمعیت روبرو است، افزود: ۲۱۷ میلیون متر مکعب آب تا افق ۱۴۲۵ مورد نیاز است که باید از سایر حوزه های آبی به استان منتقل شود.
امامی بیان داشت: انتقال آب از سد دوستی، دریای عمان و خط دو یزد برای شهرهای شرقی استان از طرح های مطرح شده است.
وی با اشاره به اینکه وزارت نیرو انتقال آب از دریای عمان را در ۱۶ استان برنامه ریزی میکند، تصریح کرد: یک هزار کیلومتر خط انتقال آب برای اجرای این طرح مورد نیاز است.
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