دانشگاه ها نقطه مرکزی تبدیل ایده به محصول هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی احسانیان امروز در همایش علمی ترویجی کیمیا گفت: ما اگر تبدیل ایده به محصول را یک مثلث متشکل از ایده، صنعت و مصرف کننده بدانیم دانشگاه می تواند نقطه مرکزی این مثلث باشد تا این چرخه بتواند با یکدیگر ارتباط برقرار کند.

وی افزود: در نظام آموزش و پرورش ما، ایده پروری جایی ندارد و معمولا لقمه آماده را در دهان دانش آموزان می گذارند.

احسانیان اظهار داشت: به دلیل همین نقیصه است که ذهن دانش آموزان به صورت تستی و عاری از خلاقیت در آمده است و فرصتی برای فکر کردن ندارند.

وی ادامه داد: این اشتباهات در آموزش و پرورش باعث می شود که اشتباهات زیادی در پایان نامه های کارشناسی و ارشد داشته باشند.

معاون پژوهشی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی گفت: برای ایده پروری نیاز به یک محیط دینامیک است تا دانش آموزان بتوانند در آن عقیده خود را بیان کنند.

به گفته وی باید ایده ها مبتنی بر رفع نیازهای جامعه و احتیاجات کشور باشند.

وی با بیان اینکه صنعت کشور به اندازه کافی آمادگی پذیرفتن ایده های نو را ندارد، تصریح کرد: هر چند وضعیت صنایع ما نسبت به اوایل انقلاب بهتر شده است اما آنطور که باید ریسک پذیری لازم را ندارند و معمولا ترجیح می دهند با خطوط تولید قبل خود، کار کنند تا اینکه ایده های جدید را برای افزایش کیفیت محصول بکار بگیرند.

وی افزود: برخی از صنایع هنوز اعتقاد به همکاری با دانشگاه ها ندارند و همین موضوع باعث ضعیف شدن ارتباط صنعت با دانشگاه شده است.

معاون پژوهشی دانشگاه خواجه نصیر خاطرنشان کرد: فرایند تبدیل ایده به محصول نیاز به صبوری دارد و برای رسیدن به جایگاه مطلوب در زمینه ارتباط صنعت و دانشگاه نمی توان انتظار داشت که با سرعت به نتیجه برسیم.

احسانیان اظهار داشت: همین که فرهنگ دانش بنیان را مغتنم بشماریم امید زیادی برای آینده وجود خواهد داشت.