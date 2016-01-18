به گزارش خبرگزاری مهر، سیستم آنلاین تحت وب آنالیز پساب های صنعتی پالایشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی با حضور مدیركل دفتر ارزیابی سازمان محیط زیست كشور، رئیس محیط زیست وزارت نفت، دلشب مدیر كل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، نجومی مدیر HSE مجتمع گاز به بهره برداری رسید.

مدیر پالایشگاه اول مجتمع در مراسم راه‌اندازی سیستم آنلاین آنالیز پساب‌های صنعتی به دستاوردهای پالایشگاه اول در خصوص كاهش آلودگی های هوا و آب اشاره كرد و اظهار داشت: با توجه به بند ب ماده ۱۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه و الزامات سازمان محیط زیست، پالایشگاه اول اقدام به نصب و راه اندازی آنالایزرهای برخط DO، PH،Oil،EC،COD،TSS،TDS و دما کرد.

سید محمد مهدی هاشمی افزود: اطلاعات و آنالایزرهای فوق با استفاده از بستر اینترنت برای روئیت در اختیار سازمان محیط زیست قرار خواهد گرفت و ثبت دیتاهای این سامانه به صورت سالیانه نیز قابل دسترسی خواهد بود.

وی گفت: فعالیت های انجام شده در این راستا به‌واسطه سند چشم انداز شركت مجتمع گاز پارس جنوبی در مسیر افزایش تولید و كاهش میزان آلودگی صورت پذیرفته و با تمام توان و همراه با دانش فنی به روز در سطح دنیا حركت می كنیم.

وی اظهار داشت: با اقدامات انجام شده در راستای كاهش فلرینگ، از اواخر سال ۹۳، كاهش چشمگیری در حدود ۳۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته ایم و امید است با تلاش مضاعف كاركنان و متخصصان در سطح مجتمع كاهش مشعل سوزی به كمترین میزان برسد.