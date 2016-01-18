به گزارش خبرگزاری مهر، در این توضیح امده است: در خصوص نحوه صعود تیم ها از مرحله گروهی مسابقات قهرمانی زیر ۲۳ سال آسیا اینکه در صورت تساوی امتیازی تیم ها، بازی رو در روی تیم ها تعیین کننده خواهد بود.

اما در صورت پیروزی امشب سوریه مقابل قطر و برد ایران مقابل چین، سه تیم ایران، قطر و سوریه شش امتیازی خواهند شد و با توجه به اینکه در بازی های رو در رو مقابل یکدیگر صاحب پیروزی شده اند(ایران مقابل سوریه، سوریه مقابل قطر و قطر مقابل ایران) بازی رو در رو نمی تواند تعیین کننده باشد و تفاضل گل و بعد از آن گل زده معیار انتخاب تیم های صعود کننده خواهد بود.