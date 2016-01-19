گرایشهای رشته علوم اجتماعی در دوره لیسانس کاهش یافت

غلامرضا جمشیدی‌ها در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصویب چهار رشته در دوره کارشناسی علوم اجتماعی گفت: رشته های پژوهشگری علوم اجتماعی، مردم شناسی، مددکاری اجتماعی و برنامه ریزی اجتماعی و تعاون و رفاه اجتماعی در مقطع کارشناسی تصویب شد.

وی ادامه داد: البته درمورد نام گرایش پژوهشگری هنوز تصمیم گیری نشده و در مورد اینکه نام این رشته پژوهشگری اجتماعی باقی مانده یا به جامعه شناسی تغییر یابد قرار است بررسی شود.

رئیس کارگروه علوم اجتماعی شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی افزود: همچنین پیش از این 2 گرایش مددکاری اجتماعی و خدمات اجتماعی وجود داشت که اکنون تنها مددکاری اجتماعی باقی مانده است.

وی ادامه داد: در مورد رشته برنامه ریزی اجتماعی، تعاون و رفاه اجتماعی نیز ادغام صورت گرفته و این گرایش ها به یک گرایش تبدیل شده اند که ممکن است اسم آن نیز تغییر کند.

جمشیدی‌ها افزود: بعد از اتمام بازنگری رشته های کارشناسی بازنگری رشته های کارشناسی ارشد و دکتری نیز آغاز می شود.

وی ادامه داد: گرایش های رشته علوم اجتماعی از ۶ گرایش به ۴ گرایش کاهش یافت و از این پس همین ۴ رشته در مقطع کارشناسی ارایه خواهد شد.

رئیس کارگروه علوم اجتماعی شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی افزود: امیدواریم تا پایان نیم سال دوم تحصیلی بازنگری رشته های مذکور صورت گیرد.