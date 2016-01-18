به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم شعرا بعدازظهر دوشنبه در صحن علنی شورای شهر شیراز، گفت: ترافیک، آمار بالای مرگ‌ومیر، تصادفات آلودگی هوا، ترددهای مکرر شهری برای انجام کوچک‌ترین امور روزانه بیکاری و مهاجرت دغدغه‌هایی است که از شیراز، کلان‌شهری مملو از دل‌مشغولی‌ها ساخته و ساکنان را در آرزوی داشتن زندگی آرام و خالی از استرس در این کلان‌شهر مأیوس ساخته است.

وی تأکید کرد: اولین رتبه کشتار تصادفات و دومین کلان‌شهر بیکار کشور و... برندهایی تکان‌دهنده شهر مهد فرهنگ و تمدن کشوراست.

عضو شورای شهر شیراز تصریح کرد: شهری را تصور کنید که تمامی امور در آن به‌طور الکترونیکی انجام می‌پذیرد، شهروندان این شهر در روزهای سرد بارانی در منزل خود با گوشی تلفن همراه بسیاری از نیازهای روزانه و حتی امور اداری خود را بدون نیاز به ترددهای شهری انجام می‌دهند.

شعرا ادامه داد: ترافیک در این شهرها معنایی ندارد، اکثر خیابان‌ها خالی از تجمع خودروهای بعضاً تک‌سرنشین با سرعت‌بالاست ، خط "بی آر تی" و مترو با سرعت هر چه تمام از جنوبی‌ترین نقطه شهر مسافران را به مرکزیت و شمال شهر می‌رساند. در این شهر همه‌چیز برمدار نظم قرار دارد، پیش‌بینی آخرین تغییرات آب و هوایی به‌طور آنلاین به اطلاع شهروندان رسانده می‌شود، دستگاه‌های هوشمند با سنجش هفتگی میزان ذخایر آبی هفته را اعلام می‌کنند.

عضو شورای شهر شیراز ادامه داد: چراغ‌های راهنمایی و رانندگی به‌طور خودکار فرآیند راهنمایی خودروها را انجام می‌دهند، خریدهای روزانه شهروندان کاملاً الکترونیکی است، مدارس هوشمند نیاز دانش آموزان به رفت‌وآمدهای درون‌شهری را کاهش داده است، اکثر پرداخت‌ها به‌طور الکترونیکی انجام می‌شود، این مشخصه یک شهر هوشمند است، شهری که در آن نه از ترافیک طاقت‌فرسا خبری است و نه آلودگی هوا تهدیدی برای ساکنان و نه مرگ زودهنگام یک زندگی سالم شهری را به مخاطره می‌اندازد.

شعرا افزود: متأسفانه درهایش دوروزه "زیرساخت و فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهر هوشمند که روز یکشنبه ۱۵ شهریور با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، و دولتمردان و نمایندگان شهرداری‌ها در سالن همایش برج میلاد تهران برگزار شد. ۵ شهر هوشمند کشور شامل ارومیه، اصفهان، تبریز، تهران و مشهد تندیس ویژه شهرهای منتخب را دریافت کردند و شیراز که زمانی قطب الکترونیک کشور مرکز بزرگ دانشگاهی محسوب می‌شده از قافله عقب‌مانده است.

عضو شورای شهر شیراز یادآور شد: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جمع استانداران، مدیران و کارشناسان "آی سی تی" بابیان اینکه پیشرفت در حوزه فناوری بسیار سریع‌تر از بقیه حوزه‌ها است و چاره‌ای جز گام برداشتن به سمت هوشمند شدن شهرها نداریم.و اگر خود به استقبال هوشمند شدن شهرها نرویم با تأخیر به ما تحمیل خواهد شد و وقتی چیزی تحمیل شود نمی‌توان از همه فرصت‌ها و مزایای آن بهره برد. و وقتی "آی تی" بازندگی مردم عجین شود هم کار سریع‌تر پیش می‌رود و هم‌شغل ایجاد می‌شود بنابراین در شهر هوشمند می‌توان روی ایجاد شغل جوانان حساب کرد.

شعرا تأکید کرد: شیراز کلان‌شهری است که می‌تواند زیرساخت‌های یک شهر هوشمند را در آن را ایجاد کرد و با فراهم ساختن بسترهای موردنیاز، عمده دغدغه‌های شهری را در آن رفع ساخت. عزم جدی استانداری شورای شهر و شهرداری می‌تواند در محقق شدن این مصوبه کارساز باشد، ایجاد امکانات ازجمله زیرساخت‌های لازم برای شهری هوشمند نیازمند مطالعات اولیه است. نباید مردم برای بسیاری از امور کوچک به شهر و یا دستگاه‌های متعدد مراجعه داشته باشند و باید از طریق سیستم الکترونیک نیازهای ضروری را در کمترین زمان ممکن انجام دهند.

