۲۸ دی ۱۳۹۴، ۱۶:۳۲

قائم‌مقام دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خبر داد:

تخصیص ۸۰ میلیارد تومان برای بازسازی مراکز درمانی استان بوشهر

بوشهر - قائم‌مقام دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: ۸۰ میلیارد تومان برای بازسازی مراکز درمانی استان بوشهر اختصاص می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر عزیزنژاد ظهر دوشنبه در نشست خیرین سلامت و سازمان‌های مردم نهاد اظهار داشت: اجرای طرح تحول سلامت باعث افزایش رضایت‌مندی در بین مردم و بهبود ارائه خدمات بهداشتی و درمانی شده است و اثرات مثبت آن را در استان بوشهر می‌بینیم.

وی از بهسازی زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی استان خبر داد و اضافه کرد: بر اساس توافق‌نامه وزارت بهداشت و استانداری بوشهر ۸۰ میلیارد تومان برای نوسازی، بازسازی و تعمیرات اساسی تمامی مراکز بهداشتی تخصیص می‌یابد.

قائم‌مقام دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بیان کرد: یکی از برنامه‌های مهم در عرصه سلامت، افزایش زایمان‌های طبیعی بوده است که سهم زایمان‌های طبیعی از ۴۵ درصد به ۵۵ درصد افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: زایمان طبیعی با استقبال بانوان استان روبرو شده است و شاهد انجام ۱۱ هزار زایمان طبیعی و ۹ هزار زایمان سزارین در استان طی سال جاری هستیم.

عزیزنژاد با اشاره به اجرای پروژه قلب سالم از مجموعه طرح‌های امید اجتماعی در استان بوشهر، خاطرنشان کرد: بیش از هفت‌هزار نفر از افراد بالای ۳۰ سال استان بوشهر تاکنون در این طرح تحت معاینه و آزمایش‌های مختلف قرار گرفته‌اند.

وی همچنین به طرح بهداشت دهان و دندان در استان بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: در این طرح ۶۲ مرکز دندانپزشکی، ۱۲ مرکز ویژه بهداشت دهان و دندان و ۱۲ خودرو حامل یونیت‌های دنداپزشکی خدمات دهان و دندان را ارائه می‌دهند.

