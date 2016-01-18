۲۰۰ شرکت دانش بنیان در اطراف دانشگاه شریف مستقر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا روستا آزاد امروز در همایش علمی ترویجی کیمیا در دانشگاه خواجه نصیر گفت: تحولات جدی در دنیا در سطح زندگی، فضای کار و ... اتفاق افتاده و کسانی که بتوانند خود را با این تحولات همگام سازند می توانند در آینده نقشی ایفا کنند.

وی با بیان اینکه منشاء این تحولات جدی در دانشگاه ها است، افزود: باید دانشجویان برای انتخاب شرکای خود با طراحی ایده از فرصت های بوجود آمده در دانشگاه ها استفاده کنند تا در راستای اجرایی کردن ایده خود گام بردارند.

روستاآزاد ادامه داد: اکنون در اطراف دانشگاه شریف ۲۰۰ شرکت دانش بنیان تشکیل شده و فارغ التصحیلان و دانشجویان در حال استقرار در این شرکت ها هستند.

وی اظهار داشت: ارتباط بین دانشگاه با شرکت ها در دانشگاه شریف نزدیک به یک دهه زمان برد و در سالهای ابتدایی، برخی اساتید مخالف بودند که دانشجویان سال اولی به فکر راه اندازی شرکت دانش بنیان باشند. در صورتی که باید در همان ابتدای تحصیل، این جهت گیری ها انجام شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف ادامه داد: پسندیده نیست که یک دانشجوی دانشگاه برجسته بعد از فارغ التحصیلی به فکر اشتغال در ارگان خاصی باشد چرا که این افراد باید خود استخدام کننده باشند.

روستاآزاد با اشاره به اینکه کارآفرینی و ایجاد شرکت ها بیش از هر چیز به اراده احتیاج دارد، گفت: کارآفرینی بیش از ایده به عزم و اراده نیاز دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف اظهار داشت: یکی از دلایل عدم تحقق ارتباط دانشگاه و صنعت، داشتن باوری غلط مبنی بر ضرورت بکارگیری دانش و مدیریت در کارآفرینی بوده در صورتی که مهمترین اصل کارآفرینی، عزم و اراده است.