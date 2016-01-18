لزوم حراست از میراث فرهنگی همدان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدناصر نیک‌بخت عصر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل میراث فرهنگی صنایع‌دستی و گردشگری استان همدان بابیان اینکه در هفته گذشته شاهد بودیم که دلاور مردان ایران اسلامی توفیق داشتند که قایق جنگی امریکا را محاصره کنند، اظهار داشت: دلاور مردان ایرانی تفنگ‌داران آمریکایی را دستگیر کردند و امریکا به‌اشتباه خود اعتراف کرد.

وی در این مورد ادامه داد: ناوگان امریکا و فرانسه در عرصه آب‌های خلیج‌فارس به این نتیجه رسیدند که مرز ایران قابل فتح نیست.

استاندار همدان با اشاره به مسئله برجام و به نتیجه رسیدن آن، افزود: نهایی شدن برجام توفیقی بود که نصیب ایران شد و بعد ۱۲سال تصویب ۱۲قطعنامه شکننده علیه ابران، دیدیم که به لطف خدا و تدبیر دولت تدبیر و امید و با حمایت خستگی‌ناپذیر ملت ایران که خواست آن‌ها حل مسئله برجام بود و حمایت کارساز مقام معظم رهبری از دولت و مذاکرات برجام به نتیجه رسید.

نیک‌بخت در ادامه سخنانش بیان کرد: با رسمیت شناختن حق غنی‌سازی ایران برجام به نتیجه رسید و به نظر بنده رخدادی را بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به مهمی برجام نداشتیم چراکه در مسئله برجام ایران در برابر دنیا و ۳۵کشور بزرگ بود حقانیت ایران پذیرفته‌شده است .

وی با اشاره به انتخابات پیش رو گفت: حضور حداکثری مردم در انتخاباتی هدفی بوده که دنبال می‌شود اما با تعداد افرادی که رد صلاحیت شده است به نظر می‌رسد این موضوع با مشکل روبرو شود.

نیک‌بخت در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه میراث فرهنگی گردشگری اولویت استان همدان است، عنوان کرد: همدان پتانسیل‌های زیادی را درزمینهٔ گردشگری دارد و اگرایرادو کمی و کاستی بوده در حوزه مدیریت بوده است.

وی بابیان اینکه کشورها در حال سبقت از یکدیگر برای آمدن به ایران هستند، افزود: کشورهای رقیب گردشگری ناامن هستند و مقصد گردشگری مناسب نیستند و ایران مقصد گردشگری است و این‌ها درنتیجه به سرانجام رسیدن بر جام است.

استاندار همدان با تأکید بر این موضوع که میراث برای من مهم است، اظهار داشت: یک آجرهم نباید از بناهای میراثی استان همدان آسیب ببیند.

نیک‌بخت با اشاره به اینکه گردشگری یک صنعت است، افزود: مدیرکل جدید میراث فرهنگی استان همدان باید برنامه داشته باشد و صنایع‌دستی و گردشگری همدان همه پتانسیل است و باید روی آن کار شود.

وی بابیان اینکه امیدواریم با کمک سازمان میراث فرهنگی اعتبارات میراث فرهنگی همدان افزایش یابد، عنوان کرد: مدیرکل سابق میراث فرهنگی استان همدان کارکردند و کار مثبتی انجام دادند.

مدیرکل سابق میراث فرهنگی صنایع‌دستی و گردشگری استان همدان نیز در این مراسم بابیان اینکه اتفاقات مثبتی در حوزه گردشگری کشور افتاده است، گفت: فرصت طلایی که دولت تدبیر وامید در حوزه گردشگری ایجاد کرده استفاده اتفاقاتی مثبت در حوزه گردشگری افتاده است.

ریحان سروش مقدم اظهار داشت: سال ۲۰۱۶ ثبت شهر خلاق لالجین به‌عنوان پایتخت سفال و در سال ۲۰۱۷ نیز سال ثبت یکی از آثار تاریخی و طبیعی استان همدان در پیش رو است.