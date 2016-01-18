به گزارش خبرگزاری مهر،عبدالحسین نفیسی امروز در مراسم نکوداشت نیم قرن تلاش خود برای توسعه آموزش که در ساختمان مرکزی وزارت آموزش و پرورش برگزار شد گفت: شاکرم که خداوند بیش از نیم قرن، فرصت‌هایی را در اختیارم قرار داد تا بهانه‌ای برای این نکوداشت فراهم شود. خود را لایق این همه توجه و محبت نمی‌دانم.



وی با بیان اینکه باور دارم آموزش و پرورش پایه و موثرترین عامل در تقویت وحدت ملی است افزود: تعمیق همدلی در بین ملت، حاکمیت و اعتلای فرهنگ و تمدن اسلامی ـ ایرانی از آموزش وپرورش نشات می گیرد.



این کارشناس آموزشی تصریح کرد: آرزو دارم که روزی فرا رسد که ساماندهی آموزش عمومی تنها وظیفه دولت شناخته شود و این از تکالیف حاکمیت جمهوری اسلامی به شمار آید تا با این راهبرد، زمینه‌ای فراهم شود تا نظام آموزشی از

مدیریت کارا،‌ پاسخگو و به دور از سیاست‌بازی فرقه‌ای، فرهیخته و با انگیزه برخوردار باشد و سطح منابع مادی مکفی،‌ منزلت اجتماعی بالا و سطح معیشت مطلوب را برای معلمان فراهم کند.



وی با اشاره به اینکه آرزو دارم اقتصاد کشور از تصمیمات مردم فریب رهایی یابد، گفت: نظام اقتصاد کشور باید با تکیه بر شایستگی‌های نیروی انسانی سروسامان یابد. همچنین جایگاه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در کشو باید به درستی شناخته شود.



این کارشناس آموزش و پرورش با تأکید بر ضرورت به رسمیت یافتن نقش آموزش عمومی در کشور، مطرح کرد: آموزش‌های فنی و حرفه‌ای باید در پرورش شایستگی‌ها و مهارت‌های دانش‌آموزان مورد توجه قرار گیرد و به جای صدور مدارک تحصیلی بی‌محتوا برای پیشرفت کشور به دستاوردهای مبتنی بر دانش توجه داشته باشیم.



نفیسی اضافه کرد: خانواده ها در چنین شرایطی بر کیفیت برتر فرزندان متمرکز شده و زمینه‌ای فراهم می‌شود تا جایگاه آموزش در پیشرفت کشور به درستی شناخته شود و در یک گفتمان همگانی، نقش آموزش همگانی به رسمیت شناخته شود.



وی تصریح کرد: پیشرفت کشور نیازمند اساتید فنی و دانش بالاست؛ نه فارغ‌التحصیلان بی‌ اینو برام کار می کنی تو تلگرام برای خانم خلیلی فرستادم هنوز دریافت نکرده دستت درد نکنه .