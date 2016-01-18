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۲۸ دی ۱۳۹۴، ۱۶:۳۹

یک کارشناس آموزشی مطرح کرد:

توجه به دستاوردهای مبتنی بردانش به جای صدورمدارک تحصیلی بی‌محتوا

توجه به دستاوردهای مبتنی بردانش به جای صدورمدارک تحصیلی بی‌محتوا

یک کارشناس آموزشی گفت: باید به جای صدور مدارک تحصیلی بی‌محتوا به دستاوردهای مبتنی بر دانش توجه داشته باشیم.

به گزارش خبرگزاری مهر،عبدالحسین نفیسی امروز در مراسم نکوداشت نیم قرن تلاش خود برای توسعه آموزش که در ساختمان مرکزی وزارت آموزش و پرورش برگزار شد گفت: شاکرم که خداوند بیش از نیم قرن، فرصت‌هایی را در اختیارم قرار داد تا بهانه‌ای برای این نکوداشت فراهم شود. خود را لایق این همه توجه و محبت نمی‌دانم.

وی با بیان اینکه باور دارم آموزش و پرورش پایه و موثرترین عامل در تقویت وحدت ملی  است افزود: تعمیق همدلی در بین ملت، حاکمیت و اعتلای فرهنگ و تمدن اسلامی ـ ایرانی از آموزش وپرورش نشات می گیرد.

این کارشناس آموزشی تصریح کرد: آرزو دارم که روزی فرا رسد که ساماندهی آموزش عمومی تنها وظیفه دولت شناخته شود و این از تکالیف حاکمیت جمهوری اسلامی به شمار آید تا با این راهبرد، زمینه‌ای فراهم شود تا نظام آموزشی از
مدیریت کارا،‌ پاسخگو و به دور از سیاست‌بازی فرقه‌ای، فرهیخته و با انگیزه برخوردار باشد و  سطح منابع مادی مکفی،‌ منزلت اجتماعی بالا و سطح معیشت مطلوب را برای معلمان فراهم کند.

وی با اشاره به اینکه آرزو دارم اقتصاد کشور از تصمیمات مردم فریب رهایی یابد، گفت: نظام اقتصاد کشور باید با تکیه بر شایستگی‌های نیروی انسانی سروسامان یابد. همچنین جایگاه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در کشو باید به درستی شناخته شود.

این کارشناس آموزش و پرورش با تأکید بر ضرورت به رسمیت یافتن نقش آموزش عمومی در کشور، مطرح کرد: آموزش‌های فنی و حرفه‌ای باید در پرورش شایستگی‌ها و مهارت‌های دانش‌آموزان مورد توجه قرار گیرد و به جای صدور مدارک تحصیلی بی‌محتوا برای پیشرفت کشور به دستاوردهای مبتنی بر دانش توجه داشته باشیم.

نفیسی  اضافه کرد: خانواده ها در چنین شرایطی بر کیفیت برتر فرزندان متمرکز شده و زمینه‌ای فراهم می‌شود تا جایگاه آموزش در پیشرفت کشور به درستی شناخته شود و در یک گفتمان همگانی، نقش آموزش همگانی به رسمیت شناخته شود.

وی تصریح کرد: پیشرفت کشور نیازمند اساتید فنی و دانش بالاست؛ نه فارغ‌التحصیلان بی‌ اینو برام کار می کنی تو تلگرام برای خانم خلیلی فرستادم هنوز دریافت نکرده دستت درد نکنه .

کد مطلب 3028049
مهناز قربانی مقانکی

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