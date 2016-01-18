مدیرعامل راه آهن شش بازیکن امید استقلال را هوایی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی سامره پس از شکست ۳ بر صفر تیمش مقابل بزرگسالان استقلال با بیان این مطلب افزود: برد و باخت برای ما مهم نبود، بیشتر به دنبال این بودیم تا بازیکنانم شخصیت بازی مقابل تیم های بزرگ را داشته باشند و بتوانند با ارائه بازی های خوب نشان دهند که می توانند آینده استقلال را تضمین کنند.

وی در پاسخ به این سوال که چرا امیدهای استقلال که نتایج خوبی کسب کرده بودند، به یکباره چهار بازی را باخته اند، گفت: این را باید از مدیرعامل جدید راه آهن بپرسید. او تا روزی که به عنوان مدیر تیم های پایه استقلال حضور داشت، هیچ کار مفیدی برای امیدها انجام نداد و متاسفانه با رفتنش به راه آهن ۶ بازیکن من را هوایی کرد و به آنها قول داد که فصل بعد در لیگ برتر و راه آهن بازی خواهند کرد، اما از بین این ۶ بازیکن تنها یک بازیکن را به راه آهن برد ولی با بقیه قرارداد داخلی امضا کرد و به آنها قول داد که فصل بعد به راه آهن خواهند رفت و همین مسائل باعث شد تا بازیکنان من دیگر دل به تمرین و بازی ندهند و آن طور که قبلا برای امیدهای استقلال بازی می کنند، دیگر بازی نکنند. او با صحبت هایی که با بازیکنان کرد، آنها را هوایی کرد و آنها به خاطر اینکه فصل بتوانند در راه آهن بازی کنند دیگر برای امیدها بازی نمی کنند و دائم نگرانند که مبادا مصدوم شوند و نتوانند فصل بعد به یک تیم لیگ برتری بپیوندند.

سامره در ادامه خاطرنشان کرد: چند روز دیگر حرف هایی را خواهم زد که صادق پور بداند به استقلال خدمت نکرده است و باعث شده تا بازیکنان بیشتر به فکر ساق های خود باشند تا موفقیت تیم امید.

سرمربی امیدهای استقلال تاکید کرد: انتظار زیادی از صادق پور داشتیم که به عنوان مدیر تیم های پایه به استقلال کمک کند. او که پول به بازیکنان نمی داد و این بازیکنان کم سن و سال فقط به عشق استقلال در این تیم بازی می کردند، اما رفتار او باعث شد تا آنها دیگر دلشان با استقلال نباشد و فقط در رؤیایشان این باشد که فصل بعد در یک تیم لیگ برتری بازی می کنند و این کار بسیار ناپسندی بود که صادق پور در قبال استقلال انجام داد.

وی در خصوص عملکرد پرویز مظلومی نیز توضیح داد: مظلومی امسال شهامت زیادی از خود نشان داد. او با استفاده از بازیکنان جوان در تیم بزرگسالان استقلال باعث شد تا درس خوبی به فوتبال ما بدهند و تیم های دیگر لیگ برتری بدانند که می توانند از جوانان به بهترین وجه استفاده کنند.

سامره در پاسخ به این سوال که استقلال در نیم فصل در جذب بازیکن موفق نبوده و این باعث اختلاف در تیم بزرگسالان شده است، اظهار کرد: به اعتقاد من باید به تیم های پایه توجه بیشتری شود و سرمربیان تیم های بزرگسال باید بیشتر از بازیکنان جوانی استفاده کنند که آینده فوتبال را رقم خواهند زد و می تواند کمک بیشتری به استقلال کند.

سرمربی امیدهای استقلال در پایان و در خصوص درگذشت رضا احدی نیز عنوان کرد: او بازیکن بزرگی در استقلال بود و خیلی مظلومانه درگذشت و تنها نام نیک از او ماند. این راهی است که همه خواهند رفت و نوبت همه ما خواهد شد، اما امیدوارم طوری زندگی کنیم و در بین مردم محبوبیت داشته باشیم که از نبودن ما تأسف بخورند.