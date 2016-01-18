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۲۸ دی ۱۳۹۴، ۱۷:۰۵

جامعه جهانی، باید از ادامه گفتگوهای صلح افغانستان حمایت کند

جامعه جهانی، باید از ادامه گفتگوهای صلح افغانستان حمایت کند

مجلس نمایندگان با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: ادامه مذاکرات صلح و پایان جنگ در افغانستان نیازمند توجه در سطح منطقه و بین الملل است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «جمهور»، در آستانه برگزاری دومین نشست مقدماتی صلح در کابل مجلس نمایندگان با انتشار اعلامیه ۵ ماده ای خواستار حمایت منطقه ای و بین المللی از ادامه روند مذاکرات صلح شده است.

در این بیانیه آمده است: با توجه به این که جنگ افغانستان ابعاد منطقه ای و جهانی دارد، بنابراین پایان جنگ و رسیدن به صلح در افغانستان لازمه توجه جامعه بین المللی است.

افزون بر این آمده است : هر نوع گفتگو و مذاکره در مورد صلح باید بر اساس احترام به قانون اساسی افغانستان باشد. در این اعلامیه از کشورهای چین و آمریکا خواسته شده که به حفظ دست آوردهای ۱۵ ساله افغانستان و ادامه روند مذاکرات صلح توجه شود.

در ادامه بیانیه گفته شده است: این مذاکرات زمانی مفید است که طرف های درگیر جنگ متعهد و مصمم به پایان جنگ در کشور باشند.

از سویی دیگر «عبدالروف ابراهیمی» رییس مجلس افغانستان نیز خاطر نشان کرد: از « اشرف غنی»رییس جمهور افغانستان تشکر می کنم که در دیدار هفته گذشته با اعضای شورای ملی دیدگاه روشن و واضحی داشتند و گفتند هیچگاه در مذاکرات صلح  با تمامیت ارضی کشور، قانون اساسی و دست آوردهای ۱۵ سال گذشته معامله نخواهد شد.

ابراهیمی افزود در ادامه افزود: مجلس نمایندگان از ادامه روند صلح حمایت می کند.

جعفر مهدوی نماینده مجلس گفت: صلح یک پروسه پایدار و پیچیده است؛ ما باید با شکیبایی برخورد کنیم و نباید توقع مردم را بالا ببریم که اگر مذاکرات امروز به نتیجه نرسد این بحث را پایان دهیم.

دومین نشست چهار جانبه صلح با مشارکت نمایندگانی از افغانستان، پاکستان، چین و امریکا امروز در کابل شروع شد. قرار است در این نشست درباره راهکارها برای ادامه مذاکرات بحث صورت گیرد.

کد مطلب 3028055
علی کاووسی نژاد

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