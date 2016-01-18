جامعه جهانی، باید از ادامه گفتگوهای صلح افغانستان حمایت کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «جمهور»، در آستانه برگزاری دومین نشست مقدماتی صلح در کابل مجلس نمایندگان با انتشار اعلامیه ۵ ماده ای خواستار حمایت منطقه ای و بین المللی از ادامه روند مذاکرات صلح شده است.

در این بیانیه آمده است: با توجه به این که جنگ افغانستان ابعاد منطقه ای و جهانی دارد، بنابراین پایان جنگ و رسیدن به صلح در افغانستان لازمه توجه جامعه بین المللی است.

افزون بر این آمده است : هر نوع گفتگو و مذاکره در مورد صلح باید بر اساس احترام به قانون اساسی افغانستان باشد. در این اعلامیه از کشورهای چین و آمریکا خواسته شده که به حفظ دست آوردهای ۱۵ ساله افغانستان و ادامه روند مذاکرات صلح توجه شود.

در ادامه بیانیه گفته شده است: این مذاکرات زمانی مفید است که طرف های درگیر جنگ متعهد و مصمم به پایان جنگ در کشور باشند.

از سویی دیگر «عبدالروف ابراهیمی» رییس مجلس افغانستان نیز خاطر نشان کرد: از « اشرف غنی»رییس جمهور افغانستان تشکر می کنم که در دیدار هفته گذشته با اعضای شورای ملی دیدگاه روشن و واضحی داشتند و گفتند هیچگاه در مذاکرات صلح با تمامیت ارضی کشور، قانون اساسی و دست آوردهای ۱۵ سال گذشته معامله نخواهد شد.

ابراهیمی افزود در ادامه افزود: مجلس نمایندگان از ادامه روند صلح حمایت می کند.

جعفر مهدوی نماینده مجلس گفت: صلح یک پروسه پایدار و پیچیده است؛ ما باید با شکیبایی برخورد کنیم و نباید توقع مردم را بالا ببریم که اگر مذاکرات امروز به نتیجه نرسد این بحث را پایان دهیم.

دومین نشست چهار جانبه صلح با مشارکت نمایندگانی از افغانستان، پاکستان، چین و امریکا امروز در کابل شروع شد. قرار است در این نشست درباره راهکارها برای ادامه مذاکرات بحث صورت گیرد.