مترو در ساخت و توسعه به خودکفایی ۱۰۰ درصدی رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، هابیل درویش در دومین نمایشگاه مشارکت تولیدکنندگان ایرانی در صنعت مترو با بیان اینکه این نمایشگاه به همت شرکت بهره برداری مترو تهران برگزار شده است گفت: این نمایشگاه در راستای فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی برپا شده است و یکی از شاخصه های خوب آن دستیابی به خودکفایی ملی است.

وی ادامه داد: در حال حاضر در ساخت ایستگاه ها و عملیات عمرانی مترو به ۱۰۰ درصد خودکفایی رسیده ایم و حتی می توانیم به کشورهای دیگر از جمله کشورهای همسایه صدور صنعت ساخت داشته باشیم.

مدیرعامل شرکت مترو با بیان اینکه بیش از ۱۰۰ شرکت تولیدکننده در این نمایشگاه حضور یافته اند گفت: امروز در ساخت واگن بیش از ۶۵ درصد و در زمینه تجهیزات ثابت بیش از ۷۰ درصد به خودکفایی در ساخت رسیده ایم.

به گفته درویش درحال حاضر با برپایی این نمایشگاه به دنبال این هستیم که بتوانیم تعدادی از تولیدات داخلی خود را به معرض نمایش قرار دهیم.

مدیرعامل شرکت مترو با بیان اینکه در تجهیزات ثابت و بخش ساخت و توسعه می توانیم صادر کننده باشیم اذعان داشت: با برداشتن تحریم ها باز هم روند خود را ادامه می دهیم تا به صورت کامل در صنعت مترو به خودکفایی برسیم