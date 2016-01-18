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۲۸ دی ۱۳۹۴، ۱۷:۱۴

اوحدی مطرح کرد:

بررسی مفاد تفاهم نامه ایران و سوریه در خصوص از سرگیری اعزام

بررسی مفاد تفاهم نامه ایران و سوریه در خصوص از سرگیری اعزام

در جلسه دیدار امروز رئیس سازمان حج و زیارت و معاون وزیر گردشگری سوریه موضوع تفاهم نامه دو کشور در خصوص از سرگیری اعزام زائران و پیوست امنیتی این تفاهم نامه مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید اوحدی در جلسه دیدار با «مهندس محمد رامی مرتینی» معاون وزیر گردشگری سوریه و هیئت همراه، به سفر هیئت ایرانی به سوریه پیش از موسم حج اشاره کرد و گفت: در سفر هیئت ایرانی به سوریه تفاهم نامه ای در خصوص اعزام زائران ایرانی به آن کشور امضا شد و در ملاقات هایی که با نخست وزیر و رئیس شورای عالی امنیت آن کشور داشتیم، تفاهم شد که ظرف مدت 6 ماه جلسه ای در این خصوص در تهران داشته باشیم و مفاد آن تفاهم نامه را دنبال کنیم.

وی افزود: امروز 5 ماه از زمان امضای تفاهم نامه دو کشور می گذرد و خوشبختانه شاهد تحولات خوبی در منطقه هستیم . بعد از سفر به سوریه شاهد تحولات میدانی ارزشمندی در کشور سوریه بودیم و پیروزی های ارتش سوریه در مقابل مجموعه تجاوزگر داعش موجب شادی و سرور ملت ایران و سوریه است . امروز می بینیم که برخی دشمنان که در موضع مقابل و علیه شما جبهه گیری می کردند امروز گوش شنوا پیدا کردند . پیروزی سیاسی بزرگ جبهه مقاومت در مقابله با گروه های تروریستی و تکفیری در آخرین جلسه مذاکرات وین نیز موجب خرسندی است.

رئیس سازمان حج  و زیارت به توافق برجام اشاره کرد و اظهار داشت: برجام پیروزی بزرگی برای ایران و کشورهای دوست و برادر منطقه است البته تلاش های گسترده ای در دنیا صورت گرفت تا این موفقیت بزرگ برای جمهوری اسلامی رقم نخورد ولی با هدایت های حکیمانه رهبر معظم انقلاب و دولت محترم این پیروزی حاصل شد و امروز شاهد عصبانیت و ناراحتی دشمنان از این موفقیت هستیم.

اوحدی از پیروزی های ارتش و نیروهای مردمی در عراق در مقابله با نیروهای تکفیری ابراز خرسندی کرد و بیان داشت: امروز شاهد آزادی رمادی هستیم و نیروهای مردمی عراق در دروازه الانبار در حال مبارزه هستند و بفرموده امام علی(ع) هرکس در مقابل حق موضع گیری کند، قطعاً سرنوشتش نابودی خواهد بود.

رئیس سازمان حج و زیارت در ادامه سخنانش از تصمیم این سازمان برای از سرگیری سفر زائران ایرانی به سوریه خبر داد و اظهار داشت: مردم درخواست های مکرری در خصوص راه اندازی مجدد این سفر دارند و امیدواریم تفاهم نامه امضا شده میان دو کشور را در سفر هیئت اعزامی سوریه به کشورمان بصورت کامل دنبال کنیم و زمینه راه اندازی این سفر فراهم گردد.

مهندس اوحدی در ادامه گفت: همانطور که در سوریه هم صحبت کردیم برای برنامه ریزی هر سفری موضوع تأمین امنیت   اولویت اول ماست و همانگونه که با سفیر محترم سوریه در تهران گفتگو کردیم امیدواریم در کارگروه هایی که تشکیل خواهد شد، پیوست امنیتی تفاهم نامه امضا شده تکمیل شده و تقدیم دستگاه های مرتبط نظارتی گردد.

در ادامه این دیدار مهندس «محمد رامی مرتینی» معاون وزیر گردشگری سوریه به رابطه خوب و عمیق دو کشور از سال های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: در جنگ ایران و عراق تفاهمی میان حافظ اسد با امام خمینی(ره) صورت گرفت و رابطه دو کشور از همان زمان پیشرفت داشت و در سال های جنگ ما شاهد جانفشانی های برادران ایرانی در سالهای دفاع مقدس بودیم.

وی افزود: هر چند دشمنان از ایران و سوریه و حزب الله شکست های زیادی خورده اند ولی به دشمنی های خود ادامه می دهند و ما اطمینان داریم که مردم سوریه پیروز خواهند شد همچنین ما پیروزی ایران در برجام را تبریک می گوییم.

معاون وزیر گردشگری سوریه ادامه داد: ما در وزارت جهانگردی سوریه برای توسعه روابط اقتصادی و سیاسی و گسترش روابط دو ملت تلاش می کنیم، از این رو گروهی از وزارت جهانگردی و اتاق جهانگردی و شرکت حمل و نقل سوریه برای اجرایی کردن تفاهم نامه دو طرف به ایران آمده اند و امیدواریم طی جلساتی که خوهیم داشت، شرایط اعزام زائران ایرانی به سوریه فراهم شود و زائران علاوه بر شهرهای زیارتی به حلب و رقه هم بروند و در مجموع امنیت زائران تأمین گردد.

مرتینی تأکید کرد: ما از سوی نخست وزیر و وزیر گردشگری کشورمان دستور داریم که تمامی موارد لازم برای امنیت و آرامش زائران را فراهم کنیم و در این خصوص هماهنگی های لازم را انجام دهیم.

در ادامه این دیدار رئیس سازمان حج و زیارت و معاون وزیر گردشگری سوریه به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند.

پس از این نشست، جلسه کارشناسی در خصوص بررسی مفاد تفاهم نامه یاد شده با حضور طرفین انجام گرفت.

کد مطلب 3028057
مهناز قربانی مقانکی

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