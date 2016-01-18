بررسی مفاد تفاهم نامه ایران و سوریه در خصوص از سرگیری اعزام

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید اوحدی در جلسه دیدار با «مهندس محمد رامی مرتینی» معاون وزیر گردشگری سوریه و هیئت همراه، به سفر هیئت ایرانی به سوریه پیش از موسم حج اشاره کرد و گفت: در سفر هیئت ایرانی به سوریه تفاهم نامه ای در خصوص اعزام زائران ایرانی به آن کشور امضا شد و در ملاقات هایی که با نخست وزیر و رئیس شورای عالی امنیت آن کشور داشتیم، تفاهم شد که ظرف مدت 6 ماه جلسه ای در این خصوص در تهران داشته باشیم و مفاد آن تفاهم نامه را دنبال کنیم.

وی افزود: امروز 5 ماه از زمان امضای تفاهم نامه دو کشور می گذرد و خوشبختانه شاهد تحولات خوبی در منطقه هستیم . بعد از سفر به سوریه شاهد تحولات میدانی ارزشمندی در کشور سوریه بودیم و پیروزی های ارتش سوریه در مقابل مجموعه تجاوزگر داعش موجب شادی و سرور ملت ایران و سوریه است . امروز می بینیم که برخی دشمنان که در موضع مقابل و علیه شما جبهه گیری می کردند امروز گوش شنوا پیدا کردند . پیروزی سیاسی بزرگ جبهه مقاومت در مقابله با گروه های تروریستی و تکفیری در آخرین جلسه مذاکرات وین نیز موجب خرسندی است.

رئیس سازمان حج و زیارت به توافق برجام اشاره کرد و اظهار داشت: برجام پیروزی بزرگی برای ایران و کشورهای دوست و برادر منطقه است البته تلاش های گسترده ای در دنیا صورت گرفت تا این موفقیت بزرگ برای جمهوری اسلامی رقم نخورد ولی با هدایت های حکیمانه رهبر معظم انقلاب و دولت محترم این پیروزی حاصل شد و امروز شاهد عصبانیت و ناراحتی دشمنان از این موفقیت هستیم.

اوحدی از پیروزی های ارتش و نیروهای مردمی در عراق در مقابله با نیروهای تکفیری ابراز خرسندی کرد و بیان داشت: امروز شاهد آزادی رمادی هستیم و نیروهای مردمی عراق در دروازه الانبار در حال مبارزه هستند و بفرموده امام علی(ع) هرکس در مقابل حق موضع گیری کند، قطعاً سرنوشتش نابودی خواهد بود.

رئیس سازمان حج و زیارت در ادامه سخنانش از تصمیم این سازمان برای از سرگیری سفر زائران ایرانی به سوریه خبر داد و اظهار داشت: مردم درخواست های مکرری در خصوص راه اندازی مجدد این سفر دارند و امیدواریم تفاهم نامه امضا شده میان دو کشور را در سفر هیئت اعزامی سوریه به کشورمان بصورت کامل دنبال کنیم و زمینه راه اندازی این سفر فراهم گردد.

مهندس اوحدی در ادامه گفت: همانطور که در سوریه هم صحبت کردیم برای برنامه ریزی هر سفری موضوع تأمین امنیت اولویت اول ماست و همانگونه که با سفیر محترم سوریه در تهران گفتگو کردیم امیدواریم در کارگروه هایی که تشکیل خواهد شد، پیوست امنیتی تفاهم نامه امضا شده تکمیل شده و تقدیم دستگاه های مرتبط نظارتی گردد.

در ادامه این دیدار مهندس «محمد رامی مرتینی» معاون وزیر گردشگری سوریه به رابطه خوب و عمیق دو کشور از سال های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: در جنگ ایران و عراق تفاهمی میان حافظ اسد با امام خمینی(ره) صورت گرفت و رابطه دو کشور از همان زمان پیشرفت داشت و در سال های جنگ ما شاهد جانفشانی های برادران ایرانی در سالهای دفاع مقدس بودیم.

وی افزود: هر چند دشمنان از ایران و سوریه و حزب الله شکست های زیادی خورده اند ولی به دشمنی های خود ادامه می دهند و ما اطمینان داریم که مردم سوریه پیروز خواهند شد همچنین ما پیروزی ایران در برجام را تبریک می گوییم.

معاون وزیر گردشگری سوریه ادامه داد: ما در وزارت جهانگردی سوریه برای توسعه روابط اقتصادی و سیاسی و گسترش روابط دو ملت تلاش می کنیم، از این رو گروهی از وزارت جهانگردی و اتاق جهانگردی و شرکت حمل و نقل سوریه برای اجرایی کردن تفاهم نامه دو طرف به ایران آمده اند و امیدواریم طی جلساتی که خوهیم داشت، شرایط اعزام زائران ایرانی به سوریه فراهم شود و زائران علاوه بر شهرهای زیارتی به حلب و رقه هم بروند و در مجموع امنیت زائران تأمین گردد.

مرتینی تأکید کرد: ما از سوی نخست وزیر و وزیر گردشگری کشورمان دستور داریم که تمامی موارد لازم برای امنیت و آرامش زائران را فراهم کنیم و در این خصوص هماهنگی های لازم را انجام دهیم.

در ادامه این دیدار رئیس سازمان حج و زیارت و معاون وزیر گردشگری سوریه به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند.

پس از این نشست، جلسه کارشناسی در خصوص بررسی مفاد تفاهم نامه یاد شده با حضور طرفین انجام گرفت.