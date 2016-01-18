به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کمیته فنی فوتسال و فوتبال ساحلی بعد از ظهر امروز دوشنبه برگزار شد که یکی از خروجی‌های این جلسه لغو اردوی تیم ملی فوتسال در کشور تاجیکستان بود. مقرر شد تا کادر فنی تیم ملی شهر دیگری را در ایران به عنوان جایگزین تاجیکستان انتخاب کند.

از دیگر تصمیم‌های کمیته فنی فوتسال می‌توان به گرفتن اختیارات تیم امید از سیدمحمد ناظم الشریعه سرمربی تیم ملی نام برد.

عباس ترابیان رئیس کمیته فنی و توسعه فوتسال در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: در این جلسه تصمیم گرفتیم تا برای تیم‌های جوانان و امید کادر فنی مجزا در نظر گرفته شود و ناظم الشریعه فقط روی تیم ملی تمرکز داشته باشد.

ترابیان افزود: در سال ۲۰۱۷ مسابقات فوتسال زیر ۲۰ سال برگزار می‌شود و در سال ۲۰۱۸ هم مسابقات فوتسال المپیک که زیر ۲۳ سال است را داریم و باید کادر فنی مجزایی را برای تیم‌های پایه در نظر بگیریم.