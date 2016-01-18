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۲۸ دی ۱۳۹۴، ۱۶:۵۰

تا پایان شش ماهه اول سال ۹۴ انجام شد؛

بیش از ۲۶۹ هزار عمل جراحی در مراکز درمانی ملکی تأمین اجتماعی

بیش از ۲۶۹ هزار عمل جراحی در مراکز درمانی ملکی تأمین اجتماعی

۲۶۹ هزار و ۶۷۱ عمل جراحی در مراکز درمانی ملکی سازمان تأمین اجتماعی در سراسر کشور تا پایان شش ماهه اول سال ۹۴ انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی این سازمان، از مجموع اعمال جراحی، ۳۶ هزار و۸۱۸ عمل جراحی از نوع بزرگ، ۱۰۱ هزار و ۶۵۹ عمل جراحی از نوع متوسط و ۱۳۱ هزار و ۱۹۴ مورد از نوع کوچک بوده است.

همچنین در همین مدت ۱۶۴ هزار و ۱۱۰ عمل جراحی سرپایی در مراکز درمانی تامین اجتماعی سراسر کشور انجام شده است.

گفتنی است، در ۶ ماه اول سال جاری، ۴۸۷ هزار و ۹۵۶ نفر در مراکز درمانی ملکی تأمین اجتماعی سراسر کشور بستری شده اند  و خدمات مورد نیاز درمانی را دریافت کرده اند.

بر اساس اعلام دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی، در همین مدت از مجموع بستری شدگان ۷۹ درصد بیمه شدگان تأمین اجتماعی، ۴ /۱۵ درصد بیمه شدگان خدمات درمانی، ۶ /۱ درصد نیروهای مسلح، ۲ /۰ درصد کمیته امداد، ۴ /۱ درصد سایر بیمه ها و۳ /۲ درصد فاقد بیمه بوده اند.

کد مطلب 3028060
مهناز قربانی مقانکی

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