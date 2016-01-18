بیش از ۲۶۹ هزار عمل جراحی در مراکز درمانی ملکی تأمین اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی این سازمان، از مجموع اعمال جراحی، ۳۶ هزار و۸۱۸ عمل جراحی از نوع بزرگ، ۱۰۱ هزار و ۶۵۹ عمل جراحی از نوع متوسط و ۱۳۱ هزار و ۱۹۴ مورد از نوع کوچک بوده است.

همچنین در همین مدت ۱۶۴ هزار و ۱۱۰ عمل جراحی سرپایی در مراکز درمانی تامین اجتماعی سراسر کشور انجام شده است.

گفتنی است، در ۶ ماه اول سال جاری، ۴۸۷ هزار و ۹۵۶ نفر در مراکز درمانی ملکی تأمین اجتماعی سراسر کشور بستری شده اند و خدمات مورد نیاز درمانی را دریافت کرده اند.

بر اساس اعلام دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی، در همین مدت از مجموع بستری شدگان ۷۹ درصد بیمه شدگان تأمین اجتماعی، ۴ /۱۵ درصد بیمه شدگان خدمات درمانی، ۶ /۱ درصد نیروهای مسلح، ۲ /۰ درصد کمیته امداد، ۴ /۱ درصد سایر بیمه ها و۳ /۲ درصد فاقد بیمه بوده اند.