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۲۸ دی ۱۳۹۴، ۱۷:۱۳

مدیر آموزش و پرورش قائمشهر:

تراکم مدارس شهری قائمشهر بالا است

تراکم مدارس شهری قائمشهر بالا است

قائم‌شهر - مدیر آموزش‌وپرورش قائم‌شهر گفت: ثبت‌نام‌های بی‌رویه در مدارس شهری، تراکم را در این مدارس بالابرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رسولی عصر دوشنبه در جمع مسئولان شهرستان با اشاره به وجود ۳۸ هزار دانش‌آموز در مدارس شهری و ۹ هزار دانش‌آموز در مدارس شهرستان، عنوان کرد: ثبت‌نام‌های بی‌رویه در مدارس شهری، تراکم را در این مدارس بالابرده است.

رسولی ادامه داد: ۷۰ درصد از دانش‌آموزان دوره ابتدایی در شهر تحصیل می‌کنند که ۴۳ درصد فضای تحصیلی را در اختیاردارند اما مدارس روستایی ۳۰ درصد دانش‌آموز دارد و ۵۷ درصد فضای آموزشی، که نشان می‌دهد تراکم پایین و مهاجرت‌ها به سمت شهر بالا رفته است.

وی با اشاره به سیاست بستن ثبت‌نام دانش‌آموزان روستایی در شهر، عنوان کرد: در سال جاری با این سیاست توانستیم تا حدودی از مهاجرت روستاییان و تراکم ثبت‌نام دانش‌آموزان روستایی در شهر پیشگیری کنیم و همچنین شاهد بازگشت ۲۰ تا ۳۰ درصد از آنان به روستاهایشان باشیم.

مدیر آموزش‌وپرورش شهرستان قائم‌شهر با اشاره به عملکرد شورای آموزش‌وپرورش شهرستان، گفت: در یک ماه اخیر ۴ نفر از دانش‌آموزان قائم‌شهری در آزمون پیشرفت تحصیلی رتبه برتر استانی و کشوری و ۴ تن دیگر در آزمون تیمز و پرز در دوره ابتدایی رتبه برتر استانی و کشوری را کسب کرده و در جشنواره تولید محتوای الکترونیک هم‌رتبه برتر استانی توسط دانش‌آموزان این شهرستان به دست آمد.

رسولی با اشاره به طرح کشوری خوارزمی گفت: ۳۴ طرح از قائم‌شهر به این جشنواره ارسال شد که از این تعداد ۱۲ طرح به مرحله استانی و ۳ طرح به مرحله کشوری راه یافت.

وی در خصوص المپیادهای ورزشی اظهار داشت: در تمامی مدارس شهرستان قائم‌شهر در دوره‌های مختلف، المپیادهای ورزشی برگزار شد.

مدیر آموزش‌وپرورش شهرستان قائم‌شهر از برگزاری مسابقات علمی کاربردی دانش‌آموزان رشته کار و دانش برای نخستین بار به میزبانی قائم‌شهر خبر داد و گفت: ۱۹۱ دانش‌آموز به همراه ۳۵۰ هنرآموز، ۱۳ اسفندماه سال جاری در این آزمون باهم به رقابت خواهند پرداخت.

رسولی در پایان خاطرنشان کرد: برای نخستین بار در مرکز پژوهش سرای دانش‌آموزی قائم‌شهر، رده‌های کنکور با هزینه کم برای قریب به ۳۰۰ دانش‌آموز کم‌بضاعت و بی‌بضاعت اما مستعد و درسخوان، در نظر گرفته‌شده است.

کد مطلب 3028062

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