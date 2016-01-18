تراکم مدارس شهری قائمشهر بالا است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رسولی عصر دوشنبه در جمع مسئولان شهرستان با اشاره به وجود ۳۸ هزار دانشآموز در مدارس شهری و ۹ هزار دانشآموز در مدارس شهرستان، عنوان کرد: ثبتنامهای بیرویه در مدارس شهری، تراکم را در این مدارس بالابرده است.
رسولی ادامه داد: ۷۰ درصد از دانشآموزان دوره ابتدایی در شهر تحصیل میکنند که ۴۳ درصد فضای تحصیلی را در اختیاردارند اما مدارس روستایی ۳۰ درصد دانشآموز دارد و ۵۷ درصد فضای آموزشی، که نشان میدهد تراکم پایین و مهاجرتها به سمت شهر بالا رفته است.
وی با اشاره به سیاست بستن ثبتنام دانشآموزان روستایی در شهر، عنوان کرد: در سال جاری با این سیاست توانستیم تا حدودی از مهاجرت روستاییان و تراکم ثبتنام دانشآموزان روستایی در شهر پیشگیری کنیم و همچنین شاهد بازگشت ۲۰ تا ۳۰ درصد از آنان به روستاهایشان باشیم.
مدیر آموزشوپرورش شهرستان قائمشهر با اشاره به عملکرد شورای آموزشوپرورش شهرستان، گفت: در یک ماه اخیر ۴ نفر از دانشآموزان قائمشهری در آزمون پیشرفت تحصیلی رتبه برتر استانی و کشوری و ۴ تن دیگر در آزمون تیمز و پرز در دوره ابتدایی رتبه برتر استانی و کشوری را کسب کرده و در جشنواره تولید محتوای الکترونیک همرتبه برتر استانی توسط دانشآموزان این شهرستان به دست آمد.
رسولی با اشاره به طرح کشوری خوارزمی گفت: ۳۴ طرح از قائمشهر به این جشنواره ارسال شد که از این تعداد ۱۲ طرح به مرحله استانی و ۳ طرح به مرحله کشوری راه یافت.
وی در خصوص المپیادهای ورزشی اظهار داشت: در تمامی مدارس شهرستان قائمشهر در دورههای مختلف، المپیادهای ورزشی برگزار شد.
مدیر آموزشوپرورش شهرستان قائمشهر از برگزاری مسابقات علمی کاربردی دانشآموزان رشته کار و دانش برای نخستین بار به میزبانی قائمشهر خبر داد و گفت: ۱۹۱ دانشآموز به همراه ۳۵۰ هنرآموز، ۱۳ اسفندماه سال جاری در این آزمون باهم به رقابت خواهند پرداخت.
رسولی در پایان خاطرنشان کرد: برای نخستین بار در مرکز پژوهش سرای دانشآموزی قائمشهر، ردههای کنکور با هزینه کم برای قریب به ۳۰۰ دانشآموز کمبضاعت و بیبضاعت اما مستعد و درسخوان، در نظر گرفتهشده است.
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