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۲۸ دی ۱۳۹۴، ۱۶:۵۰

برای نخستین بار در شبکه بانکی کشور؛

سامانه تبلت بانک رفاه راه اندازی شد

سامانه تبلت بانک رفاه راه اندازی شد

تبلت بانک رفاه مبتنی بر سیستم عامل اندروید برای اولین بار در شبکه بانکی کشور طراحی و راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام بانک رفاه کارگران، این بانک به عنوان بانک پیشرو در زمینه ارائه خدمات بانکداری مدرن، همگام با توسعه فناوری های نوین اقدام به عرضه جدیدترین و خاص ترین خدمت الکترونیکی در قالب سامانه تبلت بانک در شبکه بانکی کشور کرده است.

نمایش داشبورد مالی شخصی و تحلیل هزینه های انجام شده طی ماه مورد نظر ، امکان ذخیره اتوماتیک شماره حساب ، شماره شبا و شماره کارت مخاطب در منوی انتقال وجه، امکان نمایش رسید انتقال وجه و به اشتراک گذاری آن از طریق شبکه های اجتماعی و پیامک، قابلیت فعال سازی مبتنی بر اینترنت و دریافت کد فعالسازی، امکان هوشمند تشخیص سرویس مناسب با توجه به داده های مشتری در منوی انتقال وجه ، امکان درج یادداشت در رسید انتقال وجه به هنگام به اشتراک گذاری آن، انجام تراکنش به صورت رمز نگاری شده با رعایت کامل استانداردهای امنیتی و .... از ویژگی ها و قابلیت های مهم این سامانه است.

همچنین داشبورد مالی، نمایش لیست حساب های حقیقی، دریافت صورتحساب، انتقال وجه فوری، کارت به کارت، پایا و ساتنا، پرداخت قبوض از دو طریق دستی و بارکدخوان، پرداخت حق بیمه کارفرمایان، خرید شارژ همراه اول و ایرانسل، امکان تعیین و تغییر نام کاربری دلخواه مشتریان، تغییر رمز اول و دوم، امکان اعلام گزارش خطا و مشکلات به طور مستقیم و فوری با مرکز فراد ( پاسخگویی و اطلاع رسانی)، امکان دسترسی به راهنما از داخل نرم افزار و شعبه یاب از خدمات تبلت بانک هستند.

کد مطلب 3028064
مهناز قربانی مقانکی

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