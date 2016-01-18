به گزارش خبرنگار مهر، کمال پاک‌فطرت بعدازظهر دوشنبه در صحن علنی شورای شهر شیراز، گفت: در این هفته شاهد حضور یک‌صد تن از سرو قامتان شهید در گستره‌ی استان فارس هستیم که با استقبال خوب و شایسته‌ی مردم ولایتمدار و شهیدپرور این دیار در هر شهرستان همراه بوده است.

وی افزود: بی‌شک مردم وفادار به انقلاب و رهبری در شهر مقدس شیراز نیز، در آغازین روز بهمن‌ماه ، میزبان این یک‌صد سبک‌بال عاشق خواهند بود و با حضوری گرم و شایسته ، بار دیگر آغوش خویش را برای بدرقه‌ی گلگون‌کفنان گشوده و از عهد و پیوندی که با شهدا و رهبری بسته‌اند گامی عقب نخواهند گذاشت.

پاک‌فطرت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت رسانه‌ها در استان فارس نیز گفت: بدون شک، زحمات و تلاش‌های بی‌وقفه‌ اهالی رسانه و ابواب‌جمعی آن اعم از گفتاری و شنیداری و نیز رسانه مکتوب ، بر کسی پوشیده نیست، فارس و شیراز پس از تهران ، بیشترین سهم را در روزنامه‌های روزانه داشته و کسب این افتخار مهم محقق نمی‌شد مگر با تلاش‌های بی‌وقفه صدها نفر از افراد خدوم روزنامه‌های محلی ، که در صدر آن روزنامه وزین و پرمخاطب خبر جنوب به مدیرمسئولی انسانی فرهیخته و فرهنگی به نام حسین واحدی پور است ، که هرروز بخش عمده‌ای از مردمان فارس در گوشه‌ این استان پهناور نظاره‌گر زحمات بی‌دریغ ایشان و کارکنان زحمتکش و توانمند آن می‌باشند.

وی ادامه داد: به همین میزان بایستی از تلاش‌های محمد عسلی در روزنامه عصر مردم، حسین شفاعتیان در روزنامه نیم‌نگاه، سید ابوالحسن حقایقی در روزنامه سبحان، پیمان بهادری در روزنامه افسانه و مهدی آماده در روزنامه تماشا تشکر و قدردانی کرد که با تلاش شبانه‌روزی خود موجبات افزایش سطح آگاهی و اطلاعات مردم بافرهنگ شهر و استانمان را باعث می‌شوند و این نکته قابل‌ذکر است که این خدمات صادقانه و بی‌منت ، هرگز از چشم افراد فرهنگ دوست و مردم قدرشناس و ولایتمدار این شهر و دیار دور نمانده ، و انگ زدن‌های نابخردان وقعی در عملکرد مثبت آنان نخواهد گذاشت.

پاک‌فطرت در بخش دیگری از سخنان خود اشاره به وضعیت دست‌فروشان در شهر شیراز، گفت: بعد از تحریم‌های ظالمانه‌ سالیان اخیر، سوء مدیریت‌ها و رشد جمعیت جوان جویای کار، در شرایط فعلی اقتصاد کشور، که توانایی ایجاد شغل به میزان تقاضا وجود ندارد و بیکاری در کشورمان بیداد می‌کند و رابطه مستقیم بین بیکاری و ا فسردگی، بیکاری و جرم و جنایت، بیکاری و طلاق بیکاری و پرخاشگری و انواع ناهنجاری‌های اجتماعی به اثبات رسیده است.

عضو شورای شهر شیراز ادامه داد: بخش عظیم بار بیکاری به دوش گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه است، زیرا درآمد گروه‌های آسیب‌پذیر، درآمد ناشی از اشتغال است و به عبارتی این گروه همان کسانی هستند که ، اگر کار نکنند نان شب هم ندارند، پدیده دست‌فروشی هرچند به‌طور کاذب و غیر پایدار، به اشتغال و تأمین معاش خانواده‌های زیادی منجر می‌شود .

وی ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی، تنها راه‌حل موجود، نه پاک کردن صورت‌مسئله دست‌فروشی، بلکه ساماندهی کردن این موضوع است زیرا هیچ نهاد و ارگان مسئولی برنامه‌ای در راستای اشتغال این قشر جامعه ندارد و در فضای موجود، حذف صورت‌مسئله و برچیدن دست‌فروشان ، خانواده‌های آسیب‌پذیر را به سمت راه‌های غیر مشروع کسب درآمد سوق می‌دهد .

پاک‌فطرت تصریح کرد: در این شرایط حساس اقتصادی و در دوران پساتحریم ، شهرداری و سایر دستگاههای اجرایی ، باید ضمن به رسمیت شناختن پدیده دست‌فروشی به ساماندهی این افراد ، اقدام نمایند و بدانند از حذف و برخورد غیرواقع‌بینانه و نسنجیده ، چیزی جز ناهنجاری و پیامدهای نامطلوب، حاصل نخواهد شد.