عیادت رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران از دو فرزند شهید بیمار

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم جان بابایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران عصر دوشنبه با خانواده دو شهید در فریدونکنار و فرزندان بیمار این خانواده دیدار و عیادت کرد.

در این آیین رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با خانواده شهیدان ارفعی و حسین زاده دیدار کرد و از فرزندان بیمار این دوشهید عیادت کرد و آرزوی سلامتی برای این فرزندان این دو شهید کرده است.

جان بابایی همچنین خواستار توجه ویژه مسئولان سلامت شهرستان فریدونکنار برای رفع مشکلات آنان داد.

در این مراسم، حجت الاسلام مستقیمان مسئول دفتر نماینده ولی فقیه در دانشگاه علوم پزشکی مازندران، حجت الاسلام مصطفی علمدار مشاور ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی مازندران و جمعی از مسئولان علوم پزشکی استان و شهرستان فریدونکنار در این دیدار شرکت داشتند.