فیلم/ لحظه انفجار فالکون ۹

به گزارش خبرگزاری مهر، جیسون ٣ یک ماهواره سنجش از دور از نوع نظارت اقیانوسی است که با همکاری ۴ آژانس بین المللی فضایی طراحی و ساخته شد و شب گذشته با ماهواره بر فالکون ۹ اسپیس ایکس، پرتاب شد.

Falcon ۹ كه مدل مخصوص فرود روی سكوی شناور است ماهواره‌ هواشناسی «جیسون ۳» (Jason ۳) را به مدار می‌برد که بعد از گذشت ۱۰ دقیقه از شروع پرتاب، استیج اول آن جدا شد و برای فرود آمدن روی شناوری در اقیانوس، به سمت زمین بازگشت.

آخرین ویدیوی منتشر شده از ماموریت شب گذشته فالكون ٩ نشان می دهد این ماهواره بر حین فرود منفجر شده است. با اینكه ماموریت ارسال ماهواره جیسون ٣ به خوبی انجام شد ولی این سومین شكست فالكون ٩ حین فرود مرحله نخست روی سكوی مخصوص است.