به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله درویش امیری عصر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل میراث فرهنگی صنایع‌دستی و گردشگری استان همدان بابیان اینکه آغاز ۳۸ مین سال پیروزی انقلاب همراه شده با انتخابات و نهایی شدن برجام، اظهار داشت: ۱۲ سال کشور در سخت‌ترین و بدترین شرایط بین‌المللی قرار داشت و امروز باتدبیر دولت دستآورد بزرگی نصیب ایران شد.

وی با اشاره به اینکه ۵۱ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در اختیار ملت ایران قرار گرفت، افزود:۴۰۰ فرد و شرکت از فهرست تحریم خارج دوبه تیم مذاکره‌کننده و وزیر امور خارجه خسته نباشید می‌گوییم.

معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌ها سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری با اشاره به اینکه امروز مردم ایران در هرکجا به ایرانی بودن خود افتخار می‌کنند، عنوان داشت: باید برای پیروزی برجام جشن و سرور و شادمانی در کشور برگزار شود اما به این دستاورد دولت، به‌طور سیاسی و جناحی نگاه می‌شود.

درویش امیری ادامه داد: ازجمله اتفاق مهمی که فرجام برجام به ارمغان می‌آورد در حوزه گردشگری است چراکه گردشگری کشور چوب و سیلی محکمی از تحریم‌ها خورد و آسیب جدی دید.

وی با تأکید بر اینکه امروزه صنعت توریسم سهم زیادی در اقتصاد جهان دارد، بیان داشت: دنیا به‌خوبی و شایستگی از این صنعت استفاده کرده است و کشورهای دنیا درآمد هنگفتی از صنعت گردشگری داشتند.

درویش امیری سخنان خود را با این سؤال ادامه داد که آیا ایران با تمدن بیش از ده هزار سال و صدها هزار اماکن تاریخی و فرهنگی نمی تواند صنعتی برای درآمد بعد از نفت باشد و گفت: گذشته را باید جبران کنیم و موانع پیش روی گردشگری رو حل کنیم.

وی با اشاره به اینکه مشکل اشتغال را می‌توان با گردشگری حل کرد، بیان داشت: پس از تحریم و برجام چند اتفاق مهم پیش رو است و آن ورود سرمایه‌گذاران به حوزه گردشگری و ساخت هتل پنج ستاره در کشور است.

معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌ها سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری ادامه داد: اتفاق دیگر نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و هوایی و رقابت بین شرکت‌های هواپیمایی است.

درویش امیری اظهار داشت:۱۲۰هواپیمای مد روز از شرکت ایرباس وارد کشور خواهد شد و در زمان تحریم در حداقل‌های گردشگری خارجی دچار مشکل بودیم و سیستم بانکی دچار تحریم بود به‌طوریکه گردشگر خارجی نمی‌توانست از کارت خود استفاده کند.

وی بابیان اینکه همدان جزو پنج شهر گردشگری کشور است، گفت: همدان قابلیت فراوان در حوزه صنایع‌دستی دارد و آثار طبیعی منحصربه‌فردی ازجمله غار علی‌صدر دارد و تپه هگمتانه دنیای تاریخ را در خود جای‌داده است.

معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌ها سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری اظهار کرد: استان همدان ظرفیت بالایی دارد و به کمک بخش خصوصی می‌توان سهم گردشگری داخلی و خارجی استان همدان را که کمتر از ۱۳درصد است بالا برد.