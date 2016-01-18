به گزارش خبرگزاری مهر، امیر روح افزا با اشاره به اینکه ساخت گیت های ایستگاهی هم از لحاظ نرم افزار و هم سخت افزار کاملا بومی شده است، افزود: ما می توانیم با دانش بومی شده تمامی سفارشات در بخش گیت را با توجه به نیاز و درخواست مصرف کنندگان تولید کنیم.

وی تصریح کرد: در حال حاضر برای ساخت گیت مونوریل قم نیز تولیداتی با شکل متفاوت داشتیم و اعلام آمادگی می کنیم که هرکدام از شهرهای دارای قطار شهری می توانند گیت های متفاوت مورد نیاز خود را سفارش دهند.

وی با بیان اینکه نمایشگاه مشارکت تولید کنندگان داخلی فرصت خوبی برای آشنایی تولید کنندگان با مصرف کنندگان است، خاطرنشان کرد: امیدوارم این نمایشگاه تداوم داشته باشد و هرسال شاهد حضور شرکت های بیشتری باشیم.

دومین نمایشگاه مشارکت تولید کنندگان ایرانی در صنعت مترو ایران 29 دی ماه با حضور بیش از 100 شرکت در بوستان گفتگو آغاز به کار کرد، این نمایشگاه تا فردا ادامه دارد.

حضور فعال دانشگاهیان در بومی سازی صنعت مترو

شرکت بهره برداری مترو تهران با انعقاد قرارداد با معاونت فناوری ریاست جمهوری و دانشگاه های صنعتی کشور زمینه استفاده از ظرفیت دانشگاه ها در بومی سازی صنعت مترو را فراهم کرده است.

محمد کرمانیان مدیر کیفیت، ایمنی و مهندسی شرکت بهره برداری مترو تهران با بیان اینکه سیاست کلی ما حمایت از تولید داخلی است، گفت: این رویکرد از سال گذشته توسط مدیریت عامل شرکت بهره برداری مترو تهران آغاز شده و در دو بعد نگرشی و عملیاتی دنبال می شود.

وی با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه بعد عملیاتی این رویکرد است، خاطرنشان کرد: مدیریت شرکت بهره برداری مترو این فرصت را در اختیار تمام تولید کنندگان قرار داده تا تولیدات خود را ارایه کنند.

کرمانیان با بیان اینکه بسیاری از تولید کنندگان سال گذشته در اولین نمایشگاه توانمندی های خود را در معرض دید قرار دادند، تصریح کرد: پس از برپایی اولین دوره تعدادی از مدیران و معاونان شرکت بهره برداری مترو تهران به کارخانه تولید کنندگان مراجعه و محصولات آنها را مورد بررسی قرار دادند.

مدیر کیفیت، ایمنی و مهندسی شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه با بیان اینکه در نمایشگاه امسال نسبت به سال گذشته چند قدم جلو هستیم خاطرنشان کرد: در اولین نمایشگاه مشارکت تولید کنندگان ایرانی در صنعت مترو بسیاری از تولید کنندگان توانمندی های خود را در معرض دید قرار دادند اما امسال در این نمایشگاه این توانمندی بالفعل شده و صحبت از تحویل محصول تولید شده به صنعت مترو است.

وی گفت: انتظار ما نیز از تولید کنندگان داخلی رعایت سه اصل اساسی همچون استانداردها، کیفیت کالا و رقابتی بودن قیمت در بازار فروش است.

کرمانیان با بیان اینکه 70 درصد تجهیزات مصرفی صنعت مترو بومی سازی شده است، گفت: این تجهیزات مطابق با استاندار و کیفیت بین المللی که پیش از این نیز از شرکت های خارجی وارد می شد هم اکنون با همان کیفیت از تولید کنندگان داخلی استفاده می کنیم.

کرمانیان در پایان از انعقاد قرارداد با نظام دانشگاهی و شرکت های دانش بنیان و معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری در جهت حمایت بیشتر از تولیدات داخلی و تعامل بیشتر با این مراکز خبر داد.

نمایشگاه مشارکت تولید کنندگان داخلی گامی بزرگ برای تحقق اقتصاد مقاومتی

معاون برنامه ریزی وپشتییانی شرکت بهره برداری مترو تهران گفت: ماهیت برگزاری نمایشگاه مشارکت تولید کنندگان ایرانی در صنعت مترو توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری است.

یاراحمدی افزود: برگزاری نمایشگاه مشارکت تولید کنندگان داخلی گامی بزرگ برای رسیدن به خوکفایی اگر چه برای رسید به اهداف بزرگ راه طولانی در پیش داریم.

وی تصریح کرد: شروع این حرکت در آغاز با نواقصی روبه رو بوده و تلاش کرده ایم تا این موارد را در دومین نمایشگاه کاهش دهیم و امیدواریم این راه ادامه یابد.

وی با اشاره به اینکه برگزاری این نمایشگاه اهداف خیلی بزرگی را دنبال می کند گفت: برای رسیدن به این اهداف کل کشور باید گام بردارند چرا که مشکلات مالی و اقتصادی مشکل کلی در کشور است و رفع این مشکل تنها با تحقق شعار اقتصاد مقاومتی محقق می شود.

یاراحمدی در پایان خاطرنشان کرد: شرکت بهره برداری مترو تهران به سهم خود این کار را شروع کرده و توانسته دستاوردهای بسیار خوبی را هم به همراه داشته باشد. ما توانستیم با کمترین هزینه به خروجی های خوبی دست پیدا کنیم.

دومین نمایشگاه مشارکت تولید کنندگان ایرانی در صنعت مترو از 29 دی ماه با حضور بیش از 100 شرکت دربوستان گفتگو آغاز به کار کرد.

فرصتی برای معرفی تولیدات داخلی

مدیرعامل یک شرکت تولیدکننده داخلی گفت: «دومین نمایشگاه مشارکت تولیدکنندگان داخلی در صنعت مترو» فرصتی برای معرفی تولیدات داخلی است.

رییس هیئت مدیره شرکت اهرام فناوری و قدرت که در دومین «نمایشگاه تولیدکنندگان ایرانی در صنعت مترو» حضور دارد در خصوص برگزاری این نمایشگاه اظهار داشت: این شرکت که پیش از این با وزارت نیرو همکاری داشته است، به تازگی وارد همکاری با شرکت بهره برداری مترو شده است.

وی در ادامه گفت: سیستم اسکادا محصولی برای شبکه‌های توزیع نیرو مترو و خطوط ریلی است که در زمینه جمع کردن اطلاعات برای یک اتاق کنترل کننده و دسترسی اپراتور به این اطلاعات فعالیت می‌کند.

بیژن فلسفی با بیان اینکه در حال حاضر این محصول در مترو اصفهان مورد بهره برداری قرار گرفته است اظهار داشت: سعی بر اینست تا با دستیابی به یک تفاهم همه جانبه با مترو تهران و بدون نیاز به واسطه پیمانکاران این محصول در اختیار شرکت بهره برداری مترو تهران قرار گیرد.

به گفته وی این نرم افزار کاملا تخصصی است و در زمان بهره برداری قابل ارتقاست. همچنین دارای خدمات پس از فروش است و سازنده آن نیز در دسترس بهره بردار قرار دارد.

وی با مثبت ارزیابی کردن برپایی این نمایشگاه خاطرنشان کرد: برپایی این نمایشگاه فرصت مناسبی برای معرفی محصولاتی جدید است تا بدون واسطه در اختیار شرکت بهره برداری مترو قرار گیرند.