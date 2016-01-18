کیفیت پساب خروجی فاضلاب شهر یاسوج افزیش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی لدنی نژاد ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران آغاز اجرای این طرح را سال ۹۲ عنوان کرد و افزود: بعد از اجرای عملیات مقدماتی، کشت این عدسک آبی از خرداد ۹۳ در حوض خروجی تصفیه خانه فاضلاب یاسوج آغاز شد و به مرور زمان این گیاه تصفیه کننده سطح حوض تصفیه را پوشاند.

وی اظهار داشت: مقایسه نتایج آزمایشگاهی پساب خروجی فاضلاب یاسوج بعد از کشت عدسک آبی نشان از موفقیت این طرح دارد.

لدنی نژاد با بیان اینکه مطالعات تکمیلی این طرح نیز توسط کارشناسان شرکت آب و فاضلاب در حال انجام است، افزود: با گسترش سطح عدسکهای آبی در حوض خروجی تصفیه‌خانه فاضلاب، کیفیت پساب فاضلاب بیشتر شده است.

لدنی نژاد این گیاه آبزی را همانند یک فیلتر تصفیه دانست و اظهار داشت: این گیاه ذرات ریز و کلوئیدی را از پساب فاضلاب کرده و مواد به دام افتاده توسط این گیاه تجزیه و به عنوان غذا مورد استفاده قرار می گیرد.

وی افزود: ذرات بزرگتر نیز توسط این گیاه با تشکیل فلوکهای بزرگتر در ته حوض ته‌نشین می‌شوند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان کاهش نیتروژن، حذف کدورت و حذف مواد جامد معلق در پساب فاضلاب و حذف فلزات سنگین را بخش دیگری ازعملکرد گیاه عدسک عنوان کرد.

لدنی نژاد افزود: جلوگیری از رشد جلبک‌ها در حوض ته‌نشینی، جلوگیری از فرار لجن بالا آمده از کف لاگون ته‌نشینی و کاهش کدورت از دیگر دستاوردهای اجرای طرح کشت عدسک آبی در خروجی تصفیه‌خانه فاضلاب یاسوج است.