رشد ۱۵ درصدی تعرفه بهای خدمات سازمان آرامستان ها در رشت تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، تعرفه بهای خدمات سازمان های آرامستان هاو آت شنشانی و خدمات ایمنی شهر رشت در جلسه مشترک کمیسیون های بهداشت و محیط زیست و برنامه، بودجه و امور حقوقی شورای اسلامی رشت که عصر دوشنبه برگزار شد، مورد بررسی اعضا قرار گرفت.

در ابتدای این جلسه مشترک که بیش از چهار ساعت طول کشید، تعرفه پیشنهادی خدمات سازمان آرامستان ها برای سال ۹۵ به بحث گذاشته شد. در تعرفه بهای پیشنهادی سازمان مذکور به طور میانگین ۱۵ درصد رشد نسبت به سال ۹۴ پیش بینی شده است که با توضیحات مدیرعامل این سازمان برای اعضای دو کمیسیون تشریح شد.

علیرضا باقری ماتک با بیان اینکه میانگین تعرفه بها برای سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ با رشد ۱۵ درصدی مواجه بوده اظهار کرد: سال ۹۴ بودجه سازمان آرامستان ها پنج میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بوده که حدود ۷۲ درصد از آن تحقق یافته است.

وی افزود: بخشی از بودجه (حدود ۶۰۰ میلیون تومان) برای کمک به سازمان مدیریت پسماند هزینه می شود و سازمان در طول سال تلاش دارد با انجام عملیات عمرانی و همچنین بهبود خدمات بهترین خدمت رسانی را به شهروندان ارائه کند.

ضرورت نظارت بر آرامستان های محلی

با این توضیحات و ارائه جدول بهای تعرفه پیشنهادی سال ۹۵ به اعضای دو کمسیون، اعضا بر روی افزایش قیمت قبر در سال آتی با رشد ۵۰ درصد مخالفت کردند و در نهایت پس از بحث بر روی بند فوق، با توجه به تاثیر این بند در بودجه سازمان با رشد ۴۰ درصدی آن موافقت کردند.

علاوه بر این، عضو کمیسیون بهداشت و محیط زیست بر جلوگیری از ایجاد آرامستان های محلی در داخل شهر تاکید و بیان کرد: قیمت قبرها در این آرامستان ها بین ۱۰ تا ۲۵ میلیون تومان است و هیچگونه نظارتی بر عملکرد آن ها صورت نمی گیرد.

مظفر نیکومنش نودهی با اشاره به تهدیداتی که ایجاد این آرامستان های محلی در داخل شهر برای سلامت شهروندان ایجاد می کند، افزود: در برخی از محلات شهر از جمله اطراف مسکن مهر و یا محله حمیدیان زمین های زراعی موجود در حال تبدیل شدن به آرامستان هستند و خانه های اطراف در کمترین فاصله با قبرها قرار دارند و سلامت شهروندان به شدت توسط این آرامستان ها تهدید می شود.

وی ادامه داد: باید سازمان آرامستان ها با ارائه طرح و پیشنهادی راهکاری برای مدیریت و نظارت بر این آرامستان ها بیابد و از افزوده شدن تعداد این آرامستان ها جلوگیری کند.

کمبود تجهیزات ضروری در سازمان اتش نشانی رشت

در ادامه جلسه فوق، با حضور مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت تعرفه بهای خدمات این سازمان به بحث گذاشته شد.

بابک رمضانی با بیان اینکه پیشنهاد سازمان آتش نشانی برای تعرفه بهای خدمات در سال آتی با رشد میانگین ۱۷ درصد است گفت: این میزان رشد برای تامین هزینه های خرید دستگاه ها و تجهیزات مورد نیازی است که هر ایستگاه آتش نشانی استاندارد باید از آن برخوردار باشد.

وی با اشاره به کمبود دستگاه های تنفسی در سازمان آتش نشانی برای ماموران این سازمان افزود: در حریق هفته گذشته که در مسکن مهر رخ داد ماموران موفق به نجات هشت شهروند گرفتار در دود ناشی از حریق شدند که در جریان این ماموریت، ماموران به دلیل کمبود دستگاه های تنفسی بدون تجهیز به این دستگاه ها وارد حریق شدند.

به گفته مدیرعامل سازمان آتش نشانی رشت، در حال حاضر تنها ۵۰ دستگاه تنفسی در اختیار ماموران این سازمان قرار دارد در حالی که به ۳۰۰ دستگاه تنفسی نیاز است.

رمضانی همچنین به کمبود سه پایه نجات در سازمان آتش نشانی برای امداد و نجات شهروندان از سقوط در چاه و چاله های عمیق اشاره و اظهار کرد: قیمت دستگاه فوق ۳۵ میلیون تومان است و متاسفانه تنها یک دستگاه سه پایه نجات در اختیار ایستگاه های آتش نشانی شهرداری رشت است.

وی تصریح کرد: علاوه بر این دستگاه ها و تجهیزات، نیاز به لباس های نو و تازه ضدحریق از نیازهای سازمان است که قیمت این لباس ها نیز دو میلیون تومان است و نبود این لباس ها باعث شده که طی ماه های اخیر ۹ نفر از ماموران حین عملیات اطفا دچار آسیب دیدگی شوند.

با این سخنان، بررسی هفت بند از جدول تعرفه پیشنهادی بهای خدمات سازمان آتش نشانی شهرداری رشت انجام و مابقی بندها به جلسه آتی موکول شد.