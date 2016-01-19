رقابت۶ امتیازی متین وثامن الحجج/شاگردان ترکاشوند در اندیشه انتقام

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هجدهم لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور در حالی روز چهارشنبه در شهرهای مختلف پیگیری می‌شود که دریکی از مهم‌ترین دیدارهای این هفته، تیم‌های متین صالحین ورامین و ثامن الحجج به مصاف یکدیگر می روند.

تیم‌های متین و ثامن‌الحجج از تیم‌های خوب این فصل لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور بوده‌اند که شانس بالایی را برای حضور در مرحله پلی‌آف دارند.

تا پایان هفته هفدهم لیگ برتر والیبال، تیم متین صالحین ورامین با کسب ۹ پیروزی در رده چهارم جدول و ثامن‌الحجج با همین تعداد برد در رده ششم جدول رده‌بندی قرار دارند.

دیدار رفت این دو تیم که جنجال‌های فراوانی را به همراه داشت و همچنان تیم متین صالحین به استفاده بازیکنان غیرمجاز ثامن‌الحجج در آن دیدار معترض است، به سود نماینده والیبال خراسان به پایان رسید.

متین صالحین ورامین در دو هفته گذشته نتوانسته به پیروزی برسد و مقابل تیم های بانک سرمایه و شهرداری ارومیه شکست خورده است و همین امر جایگاه این تیم در رده چهارم جدول را با خطر مواجه کرده است.

شاگردان محمد ترکاشوند تلاش دارند تا با برتری مقابل ثامن الحجج علاوه بر حفظ جایگاه چهارمی، فاصله را یکی از رقیبان اصلی خود افزایش دهند.

مجید بذرافشان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدار حساس تیم متین صالحین ورامین و ثامن الحجج خراسان در هفته هجدهم لیگ برتر والیبال اظهار داشت: تیم متین صالحین در هفته هجدهم لیگ برتر والیبال به مصاف ثامن الحجج خراسان می رود.

دیدار با ثامن الحجج حکم فینال را برای متین دارد

مدیر عامل تیم متین صالحین ورامین افزود: تیم ثامن الحجج در دور رفت مقابل تیم ما پیروز شد اما تلاش بازیکنان وکادر فنی تیم متین صالحین آن است که در دیدار روز چهارشنبه مقابل نماینده والیبال خراسان به پیروزی برسند.

وی ادامه داد: تیم متین صالحین ورامین در دو هفته پیاپی در بیرون از خانه به دیدار حریفان می رود و سه بازی متوالی با تیم های بانک سرمایه، شهرداری ارومیه و ثامن الحجج نشان دهنده قرعه سنگین متین در این مقطع از فصل دارد.

بذرافشان اضافه کرد: تیم‌های متین صالحین ورامین و ثامن‌الحجج برای قرار گرفتن در رده چهارم جدول رده‌بندی باهم رقابت دارند و به همین خاطر دیدار این دو تیم از حساسیت بالایی برخوردار است.

مدیرعامل تیم متین صالحین ورامین با اشاره به حساسیت دیدار این تیم با ثامن‌الحجج خراسان گفت: دیدار با ثامن‌الحجج حکم فینال را برای متین دارد.

وی با اشاره به هدف متین صالحین در مرحله مقدماتی لیگ برتر والیبال گفت: در هفته پایانی با دیدارهای سبک‌تری روبرو هستیم و امیدواریم در پایان فصل در جایگاه چهارم جدول رده‌بندی قرار داشته باشیم.

متین در اندیشه پیروزی برابر ثامن‌الحجج است

احسن الله شیرکوند بازیکن مطرح تیم والیبال متین صالحین ورامین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم متین صالحین ورامین دیدار حساس و مهمی را مقابل ثامن‌الحجج پیش رو دارد.

بازیکن سابق تیم ملی والیبال جمهوری اسلامی ایران افزود: تیم متین صالحین ورامین برای حفظ جایگاه چهارمی خود در جدول رده‌بندی مسابقات به کسب پیروزی در این دیدار نیاز مبرم دارد.

وی ادامه داد: متین صالحین ورامین در اندیشه پیروزی مقابل ثامن‌الحجج خراسان است تا انتقام شکست دور رفت را از این تیم گرفته و جایگاه خود را در رده چهارم جدول رده‌بندی مستحکم‌تر کند.