برنامه ایران برای برداشت گاز از میدان مشترک با ترکمنستان

سلبعلی کریمی در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت برداشت گاز از میدان گنبدلی به عنوان یکی از میادین مشترک گازی ایران با ترکمنستان، گفت: ادامه حیات و تولید برخی مخازن نفت و انرژی کشور همچون گنبدلی به انرژی داخل مخزن آنها بستگی دارد.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق مرکزی ایران با اعلام اینکه در میدان گاز گنبدلی تمام تلاش این بوده که سهم خود را از تولید حفظ کنیم، تصریح کرد: در شلایط فعلی به طور متوسط روزانه یک میلیون مترمکعب گاز طبیعی از این حوزه مشترک برداشت می شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه میدان گنبدلی از میادین قدیمی کشور بوده که از سال ۱۳۶۷ تولیدی شده و دارای گاز شیرین است، اظهار داشت: با انجام و اجرای طرح‌های مختلف تثبیت تولید گاز از این میدان در دستور کار شرکت نفت قرار گرفته است.

در همین حال، محمد مام بیگی مدیر فنی شرکت نفت و گاز شرق اخیرا با تاکید بر اینکه در دو سال اخیر برای نخستین بار برنامه تولیدی در میدان مشترک گازی گنبدلی به طور ١٠٠ درصد تحقق یافته است، بیان کرده است: در سال ١٣٧٨ شرایط به گونه ای شد که تولید از میدان مشترک گنبدلی به دلیل افت فشار درحال توقف که با برنامه ریزی و اقدامات فنی انجام گرفته و همکاری پالایشگاه هاشمی نژاد تولید از این میدان مشترک گازی ادامه دارد.

بیگی از برنامه‌ریزی برای حفاری چاه‌های جدید در میدان مشترک گنبدلی در سال ۹۵ خبر داده و تاکید کرده است: همچنین قرار است با ایجاد تاسیسات فرآورشی در محل این میدان گاز تولید شده به مصرف مردم آن منطقه برسد، با تحقق این برنامه تولید از میدان فراتر از برنامه ریزی انجام خواهد گرفت.

به گزارش مهر، مخزن مشترک گنبدلی از ظرفیت تولید روزانه ٧٠٠ هزار متر مکعب گاز شیرین برخوردار است، با بهره برداری از این طرح مشترک، گاز تولیدی پس از انتقال به پالایشگاه هاشمی نژاد و نم زدایی در شبکه گاز سوخت این واحد پالایشگاهی و به ویژه در کوره‌ها و بویلرها مورد استفاده قرار می گیرد.

میدان گازی گنبدلی با ترکمنستان مشترک است که در فاصله ٢٥ کیلومتری جنوب غربی سرخس و در نزدیکی مرز ترکمنستــان قرار گرفته است.

نخستین چاه اکتشافی این مخزن مشترک گازی در سـال ١٣٤٨ شمسی حفر شد که منجر به کشف ذخایر گاز طبیعی نشد و در نهایت با انجام حفاری مجدد در سال ١٣٦٠ شمسی کشف ذخایر گازی در این مخزن مشترک نهایی شد. در نهایت بهره برداری از این مخزن مشترک گاز ایران – ترکمنستان در سال ١٣٦٥ شمسی آغاز شد.

در حال حاضر از مجموع ٩ چاه حفاری شـده در این مخزن گازی از سه حلقه چاه در بهترین شرایط روزانه امکان تولید ١,١ میلیون متر مکعب گاز طبیعی وجود دارد.

از سوی دیگر به دلیل آنکه ذخیره گاز قابل استحصـــال مخزن گنبدلی ٧,٨ میلیـارد متـر مکعـب برآورد می شود تا پایان سال ١٣٨٤ نزدیک به ٩١ درصــد آن تولیــد شـده و در نتیجه مخـــزن دچـــار افت فشــــاری در حد ٢٣٠ اتمسفر نسبت به فشار اولیــه شده است.