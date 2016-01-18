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۲۸ دی ۱۳۹۴، ۱۷:۵۸

برتری خفیف پرسپولیس در بازی تدارکاتی

برتری خفیف پرسپولیس در بازی تدارکاتی

تیم فوتبال پرسپولیس در دیداری تدارکاتی در ورزشگاه درفشی فر مقابل پاراگ به برتری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در شرایطی تیم پاراگ به میدان رفت که این مسابقه با نتیجه ۳ بر ۲ به سود پرسپولیس خاتمه یافت. برای پرسپولیس در این بازی مهدی طارمی، محسن بنگر و محسن مسلمان گلزنی کردند. 

حاشیه های این مسابقه را در زیر می خوانید:

* سرخ‌پوشان پیش از آغاز مسابقه داخل زمین بدن هایشان را گرم کردند و پس از صحبت های برانکو ایوانکوویچ این مسابقه از ساعت ۱۶:۱۰ دقیقه انجام شد.

* پرسپولیس در نیمه اول با ترکیب مرتضی قدیمی‌پور، محسن بنگر، رضا نورمحمدی، بابک حاتمی، محمد انصاری، کمال کامیابی‌نیا، رضا خالقی فر، محمد حسین‌پور، علی علیپور، فرشاد احمدزاده و مهدی طارمی به میدان رفت.

* یک بنر بزرگ از طرف مدیریت مجموعه درفشی‌فر به مناسبت درگذشت رضا احدی در محل تمرین سرخ‌پوشان نصب شده بود.

* بیش از ۱۵۰ هوادار روی سکوهای درفشی‌فر حضور داشتند.

* شاگردان برانکو ایوانکوویچ در نیمه اول با دو گل مهدی طارمی و محسن بنگر از حریف پیش افتادند. البته پاراگ هم یک بار در این نیمه دروازه سرخپوشان را باز کرد.

* در بین دو نیمه یک هوادار کودک به داخل زمین پرید! این هوادار توسط حراست مجموعه درفشی‌فر به سکوهای ورزشگاه هدایت شد.

* در نیمه دوم نیز برانکو ایوانکوویچ مهرداد کفشگری، مایکل اومانیا، لوکا ماریچ، امیرعباس آیینه‌چی، محسن مسلمان، محمد رحمتی، احمد نوراللهی، رامین رضاییان، جری بنگستون و یک بازیکن تستی را به زمین فرستاد.

* امید عالیشاه دراین مسابقه غایب بود.

* تعدادی از هوادارانی که روی سکوهای درفشی‌فر حضور داشتند، تیم پاراگ را تشویق می کردند.

* سرخ‌پوشان در شرایطی امروز برابر پاراگ به میدان رفتند که روز گذشته نیز در یک دیدار تدارکاتی موفق شده بودند با ۵ گل تیم پیکان که صدرنشین لیگ یک بود را شکست دهند.

* در پایان مسابقه، بازیکنان تیم پاراگ با بازیکنان پرسپولیس عکس سلفی گرفتند.

کد مطلب 3028110

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