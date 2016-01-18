برتری خفیف پرسپولیس در بازی تدارکاتی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در شرایطی تیم پاراگ به میدان رفت که این مسابقه با نتیجه ۳ بر ۲ به سود پرسپولیس خاتمه یافت. برای پرسپولیس در این بازی مهدی طارمی، محسن بنگر و محسن مسلمان گلزنی کردند.

حاشیه های این مسابقه را در زیر می خوانید:

* سرخ‌پوشان پیش از آغاز مسابقه داخل زمین بدن هایشان را گرم کردند و پس از صحبت های برانکو ایوانکوویچ این مسابقه از ساعت ۱۶:۱۰ دقیقه انجام شد.

* پرسپولیس در نیمه اول با ترکیب مرتضی قدیمی‌پور، محسن بنگر، رضا نورمحمدی، بابک حاتمی، محمد انصاری، کمال کامیابی‌نیا، رضا خالقی فر، محمد حسین‌پور، علی علیپور، فرشاد احمدزاده و مهدی طارمی به میدان رفت.

* یک بنر بزرگ از طرف مدیریت مجموعه درفشی‌فر به مناسبت درگذشت رضا احدی در محل تمرین سرخ‌پوشان نصب شده بود.

* بیش از ۱۵۰ هوادار روی سکوهای درفشی‌فر حضور داشتند.

* شاگردان برانکو ایوانکوویچ در نیمه اول با دو گل مهدی طارمی و محسن بنگر از حریف پیش افتادند. البته پاراگ هم یک بار در این نیمه دروازه سرخپوشان را باز کرد.

* در بین دو نیمه یک هوادار کودک به داخل زمین پرید! این هوادار توسط حراست مجموعه درفشی‌فر به سکوهای ورزشگاه هدایت شد.

* در نیمه دوم نیز برانکو ایوانکوویچ مهرداد کفشگری، مایکل اومانیا، لوکا ماریچ، امیرعباس آیینه‌چی، محسن مسلمان، محمد رحمتی، احمد نوراللهی، رامین رضاییان، جری بنگستون و یک بازیکن تستی را به زمین فرستاد.

* امید عالیشاه دراین مسابقه غایب بود.

* تعدادی از هوادارانی که روی سکوهای درفشی‌فر حضور داشتند، تیم پاراگ را تشویق می کردند.

* سرخ‌پوشان در شرایطی امروز برابر پاراگ به میدان رفتند که روز گذشته نیز در یک دیدار تدارکاتی موفق شده بودند با ۵ گل تیم پیکان که صدرنشین لیگ یک بود را شکست دهند.

* در پایان مسابقه، بازیکنان تیم پاراگ با بازیکنان پرسپولیس عکس سلفی گرفتند.