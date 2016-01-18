نصب سیستم پایش آلودگی هوا در صنایع غرب بندرعباس تکمیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری بعد از ظهر دوشنبه در دومین نشست کمیته آلودگی هوای استان هرمزگان که همزمان با هفته هوای پاک برگزار شد، با بیان اینکه باید زیرمجموعه هایی برای این کمیته تشکیل تا محتوای جلسه تعیین و در خصوص موضوعات تصمیم گیری مناسبی انجام شود، عنوان کرد: جلسات این کمیته باید گامی رو به جلو در راستای کاهش آلودگی هوا باشد.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت ایجاد آلودگی هوا توسط نیروگاه برق بندرعباس، افزود: مردم در این خصوص از بابت آلودگی هوا نگرانی دارند و باید اقدام لازم در خصوص استفاده از سوخت مناسب در این نیروگاه در جهت کاهش آلودگی انجام شود.

استاندار هرمزگان تاکید کرد: نصب سیستم پایش آلودگی هوا در صنایع غرب بندرعباس نیز باید تکمیل شود.

جادری تصریح کرد: آلودگی هوا هزینه درمان و بیماری های مختلف را به زندگی مردم تحمیل می کند و نباید هیچ گونه کوتاهی برای کاهش این آلودگی ها صورت گیرد.

وی بر لزوم پیگیری دریافت عوارض آلودگی هوای منطقه عسلویه برای شهرستان پارسیان استان هرمزگان تاکید کرد و بیان داشت: منطقه عسلویه در ۲۰ کیلومتری شهرستان پارسیان قرار دارد و نیاز است تا از ظرفیت های مختلف استفاده شود تا این عوارض به استان هرمزگان پرداخت شود.