احتمال بازگشت برخی داوطلبان به چرخه انتخابات وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی ایرانی در جلسه شورای اداری شهرستان کرج که بعد از ظهر دوشنبه در سالن شهدای دولت استانداری البرز برگزار شد با اشاره به اجرای برجام اظهار کرد: پیروزی در مذاکرات با پایمردی و مقاومت مردم از ابتدای انقلاب تا الان صورت گرفته است.

وی در ادامه شرایط این روزهای کشور را بسیار حساس دانست و با اشاره به نام گذاری سال جاری توسط مقام معظم رهبری به نام سال «دولت و ملت، همدلی و همزبانی» گفت: همدلی و همزبانی در این برهه از زمان محسوس تر و ملموس تر به چشم می آید.

ایرانی دولت را مجموعه قوای مقنته، نگهبان و مجریه دانست و گفت: این همدلی به معنای پذیرفتن تمامی تصمیمات مجموعه حاکمیت نظام جمهوری اسلامی است.

فرماندار ویژه کرج با تاکید بر اینکه باید زمینه حضور مردم در پای صندوق های رای فراهم شود تا حماسه سیاسی دیگر خلق شود، گفت: انتخابات پیش رو به جهت برگزاری اولین انتخابات خبرگان در استان از اهمیت بسیار بالای برخوردار است.

ایرانی اعلام کرد: از ۲۴ نفر ثبت نام کننده در پنجمین انتخابات مجلس خبرگان ۲ نفر انصراف داده، یک نفر به حوزه کرمانشاه منتقل شد و ۲۱ نفر باقی مانده اند که با تایید نهایی شورای نگهبان از ۲۱ بهمن تا ۵ اسفند فرصت تبلیغات دارند.

برگزاری انتخابات به روش سنتی دشوار است

فرماندار ویژه کرج با اشاره به دهمین دوره مجلس شورای اسلامی تعداد ثبت نام نهایی کنندگان را ۲۳۱ نفر اعلام کرد که از این تعداد ۲۱۱ نفر تایید صلاحیت، ۱۷ نفر رد صلاحیت و ۳ نفر از کاندیداتوری انصراف داده اند.

ایرانی در ادامه اضافه کرد ۳۳ نفر از ثبت نام کنندگان مجلس شورای اسلامی صلاحیتشان احراز شده، ۱۳۳ نامزد عدم احراز و ۶۱ نفر نیز رد صلاحیت شده اند.

وی با اشاره به اینکه ۸۶ درصد از داوطلبان در حوزه انتخابیه کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا رد صلاحیت و یا عدم احراز شده اند، گفت: افرادی که احرازشان اعلام kشده است با مراجعه به هیئت نظارت استان یا مرکزی می توانند به رای صادره اعتراض کنند تا به شکایت آن ها رسیدگی شود.

فرماندار کرج با اشاره به تجربه سنوات قبل و رفتار شورای نگهبان در گذشته ابراز امیدواری کرد برخی معترضین به چرخه انتخابات باز خواهند گشت و انتخابات با حضور جریانات داخل نظام صورت برگزار خواهد شد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه مردم باید افراد اصلح را انتخاب و به آن ها رای دهند، گفت: برگزاری انتخابات به روش سنتی دشوار است آموزش های برگزاری انتخابات الکترونیکی به نیروها داده شده است و کارت هایی مانند عابربانک ها تهیه شده که رأی دهی را برای رأی دهندگان ساده خواهد کرد.

ایرانی در پایان به آلودگی هوای کرج اشاره کرد و افزود: بزرگترین مشکل حال حاضر استان به ویژه شهر کرج آلودگی هوا است امیدواریم با تعطیلی پنجشنبه ها در کاهش آلودگی هوا گشایشی حاصل شود.