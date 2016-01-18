به گزارش خبرگزاری مهر، بسیج دانشجویی هشت دانشگاه بزرگ تهران در نامهای به آیتالله جنتی، ضمن حمایت از شورای نگهبان، توقع خود را از نامزدها و شخصیتهای سیاسی، تسلیم در برابر قانون اعلام کرند.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
محضر مبارک فقیه بصیر، یار دیرین امام و رهبری؛
حضرت آیت الله جنتی دام ظله،
دبیر محترم شورای نگهبان؛
انقلاب اسلامی، به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه و با فداکاری های مردم از ابتدا تنها و تنها یک هدف را تعقیب نموده که همانا تحقق اسلام عزیز در تمام شئون و مراتب آن بوده است. به همین منظور نظام جمهوری اسلامی تاسیس گشت و برای حفظ و صیانت از آن هزینههای جانی، مالی و آبرویی فراوانی تحمّل شد. بدون شک نهادهای گوناگون نظام هر کدام در مسیر نیل به این هدف سهمی داشتهاند، اما در این میان شورای محترم نگهبان نقش برجسته و بسزایی داشته است.
شورای نگهبان، چه در زمینهی بررسی تطبیق یا عدم تطبیق قوانین مصوب مجلس با اصول اسلام و قانون اساسی و چه در زمینه نظارت بر صلاحیت کسانی که سودای ورود به درون ساختارهای نظام را در سر دارند، ضامن اسلامی ماندن نظام جمهوری اسلامی بوده است.
بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران که ادامه این خدمت بزرگ (یعنی شورای نگهبان) را به اسلام و جمهوری اسلامی امری ضروری میدانند، در دیدار فقها و حقوقدانان شورای نگهبان، تاکید میکنند که «شورای نگهبان بدون ملاحظه از هیچ کس فقط و فقط خدا را در نظر بگیرند». ایشان بر این مطلب تأکید فراوانی داشتند که «الحمدللّه امروز مثل زمان مشروطه نیست که خوبها در اقلیت بودند، بلکه شما در اکثریت هستید و قلیلی هستند که انحراف دارند؛ و من قبلاً در مورد انتخابات گفتم که همه چیز ما باید روی موازین اسلامی باشد. افرادی که تعیین میشوند، باید کسانی باشند که به درد اسلام و جمهوری اسلامی بخورند، و عقیدهشان هم این باشد که اسلام خوب است. نه فقط اظهار کنند ولی عقیده نداشته باشند، کما اینکه در اول انقلاب خیلیها اظهار اسلام میکردند.»
با لطف باری تعالی آن شورای محترم، از بدو تأسیس خود به این رسالت عمل کرده و در برهههای حساس با تصمیمگیریهای زمانشناسانه و اظهار نظرهای عالمانه از حقوق عمومی ملت دفاع نموده و این عملکرد منسجم نگرانیها را از میان برده است. اما اینک که زمان دو انتخابات بسیار حساس فرا رسیده است، و مراحل بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات در حال طی شدن است، دیگر بار و به نوبهی خویش، درخواست امت حزب الله را مطرح میکنیم که همان طور که تا به حال اینگونه بوده است، ملاک و معیار تنها و تنها اصول و قوانین اسلام باشد.
به خصوص در این زمانی که برنامهی دشمن برای نفوذ در مراکز تصمیمگیری منسجمتر از قبل شده است و با کمال تأسف، با رفتارهای اخیر برخی مسئولین، امیدشان به نفوذ و استحالهی جمهوری اسلامی احیا شده است، این نیاز بیش از پیش احساس میشود که بر مبانی انقلاب اسلامی و ملاک های اسلامی تاکید ویژه گردد. افرادی که در فتنه ۸۸ نقش داشتهاند، یا آنان که کارنامهی سیاهی از حیث همکاری و دلبستگی به استکبار و مقابلهی با ولایت دارند و توبه نکردهاند و نمیکنند، هرگز نباید به عرصهی مسئولیت و تصمیمگیری کشور راه یابند.
اگر چنین باشد، به طور قطع کسانی که دل در گرو اسلام و انقلاب اسلامی ندارند، یا به نحوی سر در آخور امریکا و دیگر دشمنان انقلاب اسلامی دارند، دست به هجمه علیه کل نظام و بخصوص شورای محترم نگهبان خواهند زد؛ همان طور که تا به امروز در انتخاباتهای پیشین و تا همین مرحله از انتخابات پیش رو نیز چنین بوده است. اما امام خمینی به زیبایی و صراحت فرموده اند که «خدا را در نظر بگیرید. اصولا آنچه که باید در نظر گرفته شود خداست، نه مردم؛ اگر صد میلیون آدم، اگر تمام مردم دنیا یک طرف بودند و شما دیدید که همه آنها حرفی میزنند که بر خلاف حکم قرآن است، بایستید و حرف خدا را بزنید؛ ولو اینکه تمام بر شما بشورند. انبیا هم همین طور عمل میکردند؛ مثلا موسی در مقابل فرعون مگر غیر از این عمل کرد؟ مگر موافقی داشت … شما وظیفه دارید ناظر باشید. خلاصه گوش به حرف طبقه مرفه مترقی ندهید. خدا انشاءالله با ماست. اگر عملمان برای خدا باشد، خدا ما را موفق می کند …» (صحیفه امام ج ۱۳ ص ۵۳)
علی ایّ حال، نظر شورای محترم نگهبان برای همهی جناحها و در همهی سطوح، فصلالخطاب است. البته سازوکارهای قانونی پیشبینیشده برای اعتراض به رای شورای نگهبان و درخواست تجدید نظر همواره وجود داشته است و افراد میتوانند از آن طریق اقدام نمایند، اما سخنپراکنیهای رسانهای و عمومی که غالبا بواسطه عدم خضوع در برابر قانون یا در جهت ایجاد فشار رسانهای بر شورای نگهبان انجام میشود، از آن رو که به تضعیف جایگاه شورای نگهبان کمک خواهد کرد، خلاف قانون و شرع است و به فضل خدا، نباید باعث تردید و تعلل در آراء شرعی و قانونی اعضای صالح آن شورای محترم شود.
در پایان، بسیج دانشجویی دانشگاههای تهران، بر خود فرض میدانند تا حمایت همهجانبهی خود را از شورای نگهبان، به ویژه در زمانهای که نااهلان و معاندان نظام، طوفان هجمهها را بر سر آن میریزند، اعلام نموده، از خداوند متعال توفیق صبر و استقامت اعضای صالح آن شورای محترم را بر اصول انقلاب اسلامی کما فیالسابق مسألت دارد. بعلاوه، از همهی نامزدها، احزاب و شخصیتهای سیاسی توقع دارد که در برابر قانون خاضعانه سر تسلیم فرود آورند تا مبادا با رفتارهای غیرقانونی، خرد یا کلان، آب در آسیاب دشمن بریزند؛ باشد که مورد خشم و غضب خداوند و بندگانش قرار نگیرند.
والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته
بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام
بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر
بسیج دانشجویی دانشگاه تهران
بسیج دانشجویی دانشگاه خواجه نصیر
بسیج دانشجویی دانشگاه شریف
بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی
بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبائی
بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت
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