به گزارش خبرنگار مهر، عاطف ناصری عصر یکشنبه در جمع اعضا ستاد برگزاری سومین جشنواره زمستانی سرعین افزود: اعتقاد داریم که برگزاری چنین جشنواره هایی می تواند سرعین را در سطح بین المللی مطرح کند.

وی با بیان اینکه امروز سرعین جزو شش قطب گردشگری کشور معرفی می شود، ادامه داد: سرعین را باید با برگزاری جشنواره های زمستانی و نیز جشنواره هایی به مناسبت های مختلف به گردشگران کشور و دنیا معرفی کنیم.

رئیس سومین جشنواره زمستانی سرعین با تاکید بر اینکه رونق گردشگری این شهرستان به برگزاری چنین جشنواره هایی نیاز دارد، تصریح کرد: با توجه به ظرفیت های سرعین باید جشنواره های متعددی در این شهرستان تعریف و اجرا شود تا بتوان پاسخگوی تمام علایق و سلایق گردشگران و مسافران باشیم.

وی در بیان اهمیت این جشنواره یادآور شد که از چند ماه قبل تاکنون تورگردانان کشوری منتظر برگزاری سومین دوره آن طی چند روز آینده هستند و این نشان می دهد که این جشنواره هم اکنون در کشور شناخته شده است.

ناصری معرفی سرعین در سطح بین المللی بویژه برای کشورهای منطقه را از اهداف عالی این جشنواره برشمرد و بیان داشت: نباید جشنواره زمستانی سرعین دستکم گرفته شود و باید همانند جشنواره کیش با گستردگی و ابهت برگزار گردد.

وی رونمایی پوستر این جشنواره همزمان با جشن پیروزی هسته ای را مورد توجه قرار داد و عنوان کرد: امیدواریم تقارن این رویداد تاریخی موجب برکت و خوش یمنی برای جشنواره باشد.

فرماندار سرعین برداشته شدن تحریم های ظالمانه غرب با اجرای برجام را پیروزی بزرگ دیپلماسی کشور در برابر زورگویی دانست و افزود: ثابت کردیم که کشور ما کشوری صلح طلب، امن و بر پایه منطق بوده و مورد اعتماد است.

وی با تاکید بر اینکه بخش مهمی از فرصت پیروزی هسته ای می تواند در بحث گردشگری کشور متبلور شود، اضافه کرد: سرعین به عنوان قطب گردشگری نیز باید از این فرصت استفاده کند.

ناصری همچنین انعکاس خبری و تبلیغاتی جشنواره زمستانی سرعین را موجب رونق جشنواره و گردشگری کشور و سرعین برشمرد و بر لزوم توجه به آن تاکید کرد.