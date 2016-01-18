بقایی آزاد شد

به گزارش خبرنگار مهر عصر روز دوشنبه حمید بقایی معاون سابق رئیس جمهور دولت قبل آزاد شد.

بر اساس این گزارش خبر بازداشت بقایی را نخستین بار حجت الاسلام محسنی اژه ای در هشتادمین نشست خبری خود در خرداد ماه سال جاری اعلام کرد و گفت: حمید بقایی معاون رئیس جمهور سابق پرونده اتهامی در قوه قضاییه داشت که بازپرس پرونده این فرد را برای بازجویی احضار کرد. پس از برگزاری جلسه بازپرس پرونده برای این شخص قرار بازداشت صادر کرد و به این ترتیب این فرد اکنون در بازداشت به سر می‌برد.

حمید بقایی اهل کرمانشاه است و در دهه ۸۰ همراه با اسفندیار رحیم مشایی وارد رادیو تهران شد. با انتصاب محمود احمدی نژاد بعنوان شهردار تهران بقایی هم به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران رفت و بعد از روی کار آمدن دولت نهم بقایی بعنوان معاون مشایی رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری منصوب شد و پس از مدتی با حکم رئیس جمهور وقت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شد.

معاون اول قوه قضائیه هنوز موارد اتهامی بقایی را رسانه ای نکرده است اما این متهم ۱۸ خرداد امسال بازداشت و قرار بازداشت وی ۶ بار تمدید شده بود.