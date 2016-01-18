شعاع فعالیت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در ۲۳ کشور

به گزارش خبرنگار مهر، شهاب‌الدین محمدی عراقی در آیین تودیع و معارفه مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه که امروز دوشنبه برگزار شد، اظهار داشت: در راستای تقویت خدمات برون مرزی مناطق مرزی کشور اقدامات لازم در دستور کار است.

وی خدمات رسانی به زوار اربعین حسینی امسال در کشور و آن سوی مرزها را قابل تقدیر دانست و افزود: تعداد ۱۷ فروند بالگرد سبک و سنگین در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار دارد که در مواقع بحران به کار گرفته خواهد شد.

معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر جمعیت هلال احمر کشور اما به فعالیت داوطلابان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در سطح بین الملل اشاره کرد و گفت: هلال احمر ایران در ۳۲ مرکز در سطح ۲۳ کشور خارجی فعالیت چشمگیر دارد.

محمدی عراقی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران را از قوی‌ترین و مطرح ترین جمعیت‌های دنیا عنوان کرد و گفت: شعاع فعالیت‌ها و خدمات رسانی ما به آن سوی مرزها صورت گرفته است.

وی فعالیت ۴۰۰ شعبه جمعیت هلال احمر برای خدمت رسانی در جای جای ایران اسلامی را امری مهم و قابل توجه دانست و گفت: مراکز درمانی، دیالیز، شرکت‌های داروسازی، مراکز ارتوپدی و... از جمله شعبه‌های مورد هدف این جمعیت عنوان کرد و گفت: بالغ بر ۲ میلیون نفر از اعضای جوانان جمعیت در شعبه‌های مذکور خدمت رسانی می‌کنند.

معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر جمعیت هلال احمر کشور خواستار استفاده از تمام ظرفیت‌ها و بسترهای موجود در راستای ارتقاخدمت رسانی این جمعیت در استان کرمانشاه شد.