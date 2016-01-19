بازی دشواری مقابل شهرداری بندرعباس خواهیم داشت

افشین حسنی در آستانه دیدار با شهرداری بندرعباس که در چارچوب هفته چهاردهم مسابقات لیگ دسته دوم فوتبال برگزار می شود از آمادگی بازیکنان بعثت برای این مسابقه خبر داد.

وی با اشاره به اهمیت و دشوار بودن بازی پیش رو و صدرنشینی تیم شهرداری بندر عباس، اظهار داشت: در حال حاضر بر روی این بازی تمرکز کرده و بازیکنان تیم مصمم هستند با تمام وجود در این دیدار به میدان بروند.

مدیر عامل باشگاه بعثت کرمانشاه تاکید کرد: تاز زمانی که روی کاغذ برای صدرنشینی شانس داشته باشیم تلاشمان را ادامه داده و این کار را انجام خواهیم داد.

حسنی با اشاره به رابطه صمیمانه میان کادر مدیریتی باشگاه و بازیکنان تیم بعثت، خاطر نشان کرد: بازیکنان تیم در تمامی دیدارهای گذشته نهایت تلاش خود را به کار گرفته اند و می خواهیم به همت بازیکنان بازی های آینده را پیروز شویم.

وی گفت: اگر بتوانیم در دیدار با شهرداری بندرعباس با نتیجه خوب پیروز شویم آن وقت احتمالات بسیاری بە وجود خواهد آمد و بە نظرم شانس بالایی برای پیروزی در این دیدار داریم.

مدیر عامل باشگاه بعثت تصریح کرد: بازی با تیم شهرداری بندرعباس بازی مهمی است اما به اعتقاد من تعیین کننده قهرمانی نخواهد بود.