اعلام ترکیب تیم فوتبال امید ایران برای بازی با چین

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال امید ایران در آخرین دیدار مرحله گروهی خود در مسابقات انتخابی المپیک از ساعت ۲۰ به مصاف تیم چین خواهد رفت. محمد خاکپور سرمربی تیم ایران برای این مسابقه این بازیکنان را در ترکیب اصلی قرار داده است:

محمدرضا اخباری، روزبه چشمی، حسین کنعانی، علی عبدالله زاده، رضا علیاری، مهدی ترابی، احسان پهلوان، ماهان رحمانی، شاهین ثاقبی، میلاد کمندانی و ارسلان مطهری.

تیم امید نسبت به بازی‌های گذشته تغییراتی را داشته است از جمله حضور مهدی ترابی و میلاد کمندانی در ترکیب اصلی. محمد دانشگر هم جای خود را به حسین کنعانی داده است و براداران محمدی هم نیمکت نشین هستند.