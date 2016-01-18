تهران غرق در سرور و شادی/حرم عبدالعظیم(ع) میزبان عاشقان حسنی

خبرگزاری مهر، گروه استان ها-محمدرضا حیدری: در شب ولادت باسعادت امام حسن عسکری(ع)، شهرستانهای استان تهران غرق در سرور و شادی بوده و جشنهای ویژهای به همین مناسبت برگزارشده است.
مساجد و امامزادگان واجبالتعظیم در شب میلاد باسعادت یازدهمین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت، میزبان عاشقان اهلبیت عصمت و طهارت بود و برنامههای ویژهای به همین مناسبت در اماکن مقدس برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مهر، در شهرستانهای ورامین، پیشوا، قرچک، پاکدشت، دماوند، فیروزکوه، پردیس، شهریار، رباطکریم، اسلامشهر، شهر قدس، ملارد، بهارستان و سایر نقاط استان تهران جشنهای ویژهای در شب میلاد امام حسن عسکری(ع) برگزارشده است.
تقدیر از هم نامان امام حسن عسکری(ع) در برخی مناطق استان تهران
برخی از عاشقان امام حسن عسکری(ع) در شب میلاد باسعادت این امام همام، با برپایی ایستگاه صلواتی، عشق و ارادت خود را به اهلبیت عصمت و طهارت به معرض نمایش گذاشتند.
حضور نوجوانان و آیندهسازان ایران اسلامی در جشنهای میلاد امام حسن عسکری(ع)، یکی از ویژگیهای بارز این برنامهها بود که این پیام را به همگان رساند که جوان ایرانی هیچگاه از اهلبیت و مکتب اسلام جدا نخواهد شد.
در برخی مساجد شهرستانهای استان تهران و باهدف فرهنگسازی انتخاب اسامی نیکو و اسلامی برای فرزندان، از هم نامان امام حسن عسکری(ع) با اهدای هدایایی تقدیر به عمل آمد.
برخی از زوجهای جوان نیز شب میلاد باسعادت امام حسن عسکری(ع) را بهعنوان روز آغاز زندگی مشترک خود انتخاب کرده و در این شب مبارک به خانه بخت رفتند.
برخورد با جریانهای انحرافی یکی از ویژگیهای امام عسکری(ع) بود
حجتالاسلام سید محسن محمودی در جشن میلاد امام حسن عسکری(ع) در مصلای صاحبالزمان(عج) شهرستان ورامین اظهار داشت: امام حسن عسکری(ع) ازجمله امامانی بود که با تمام توان و ظرفیت مقابل جریانات انحرافی ایستاد.
امامجمعه موقت ورامین افزود: امام عسکری(ع) با بصیرت افزایی و دادن آگاهی به مردم، ماهیت جریانات انحرافی را برای پیروان خود تبیین میکردند.
وی ادامه داد: امام یازدهم اگرچه در سختترین شرایط به امامت رسیدند اما علیرغم ظلمهایی که متحمل شدند، توانستند نقش مهم و اثرگذاری را در گسترش فرهنگ ناب اسلامی ایفا کرده و مردم را با مفهوم انتظار آشنا سازند.
حضور عاشقان اهلبیت عصمت و طهارت در قبله تهران
همچنین جشن میلاد باسعادت امام حسن عسکری(ع) با حضور مردم مناطق مختلف استان تهران در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) برگزار شد.
ارادتمندان اهلبیت عصمت و طهارت از نقاط دور و نزدیک خود را به قبله تهران رسانده بودند تا این روز فرخنده و مبارک را به سید الکریم، حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) تبریک بگویند.
برنامههای ویژهای نیز از سوی آستان مقدس حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) در شب میلاد یازدهمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت تدارک دیدهشده بود که برگزاری جشن میلاد در مصلای بزرگ ری ازجمله این برنامهها بود.
آشنایی مردم با مفهوم انتظار ازجمله وظائف مهم امام عسکری(ع) بود
حجتالاسلام رضا غلامی یکی از کارشناسان مذهبی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امام عسکری(ع) در دوران امامت خود، علاوه بر وظیفه حراست از مکتب حیاتبخش اسلام و گسترش آن، یک وظیفه خطیر دیگر را بر عهده داشتند.
وی افزود: امام یازدهم باید از تمامی ظرفیتها برای آشنایی مردم با مفهوم انتظار استفاده میکردند تا در زمان غیبت امام عصر(عج)، مردم دچار مشکل نشوند.
غلامی ادامه داد: خاندان عباسی نیز با توجه به شناختی که از امام عسکری(ع) داشتند، این امام همام را تحت شدیدترین رنجها و سختیها قراردادند اما امام یازدهم از تمامی فرصتها برای ایفای نقش تاریخیشان استفاده کردند.
حجتالاسلام حسن قدوسی نژاد کارشناس مذهبی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بخش قابلتوجهی از زندگی پربرکت امام حسن عسکری(ع) تحت تدابیر شدید امنیتی نیروهای عباسی سپری شد.
وی افزود: در تنگنا قرار دادن امام یازدهم، نشاندهنده ترس و وحشت خاندان عباسی از ویژگیهای امام حسن عسکری(ع) بود اما این امام همام توانست در دوران حیات پربرکتشان به رسالت خطیری که بر دوش داشتند، عمل کنند.
قدوسی نژاد ادامه داد: امروز باید جوانان و نوجوانان با زندگی و سیره امام عسکری(ع) بیش از گذشته مأنوس شده و آن را در زندگی پیاده سازند.
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